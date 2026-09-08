باد باني وسابرينا كاربنتر يفوزان بأول جوائز إيمي في مسيرتهما

وكالات /سما/

حقق النجمان العالميان باد باني وسابرينا كاربنتر محطة تاريخية جديدة في مسيرتهما الفنية، بعد فوزهما بأول جوائز إيمي خلال حفل توزيع جوائز إيمي الإبداعية الـ78.

فاز باد باني بجائزة إيمي لفئة أفضل عرض منوعات خاص بث مباشر، مستحقًا الجائزة كمؤدٍّ ومنتج تنفيذي لعرض استراحة مباراة السوبر بول LX برعاية آبل ميوزك. أقيم هذا العرض الاستثنائي في فبراير الماضي على ملعب ليفي بكاليفورنيا، ليصبح لحظة فارقة في تاريخ الموسيقى اللاتينية؛ فقد أصبح باد باني أول فنان لاتيني يتصدى لعرض السوبر بول، والأول الذي يقدم عرضًا كاملًا باللغة الأسبانية تقريبًا، أمام جماهير قياسية عبر الشاشات.

تضمن العرض مشاهد حية مستوحاة من الثقافة البورتوريكية، وشهد مفاجآت بمشاركة النجمة ليدي غاغا في نسخة سالسا من أغنية "Die With A Smile"، وانضمام ريكي مارتن، إلى جانب حضور خاص لكل من: بيدرو باسكال وجيسيكا ألفا وكاردي بي وكارول جي.

رغم دخول العرض بـ9 ترشيحات إيمي (أعلى رقم في تاريخ عروض السوبر بول)، تمكن من الفوز بـ7 جوائز شملت: الإخراج والإخراج الموسيقي وتصميم الرقصات والإضاءة ومزج الصوت والتوجيه التقني. كما حصل المنتج التنفيذي والنجم جاي زي على جائزة إيمي إضافية عن العرض.

من جانبها، ألقت سابرينا كاربنتر الضوء على نفسها خلال العرض الخاص البالغ مدته 32 دقيقة، حيث قدّمت أغنيتها الشهيرة "Manchild"، وشاركت الشخصية الكرتونية كيرميت الضفدع في دويتو لأغنية "Islands in the Stream"، قبل أن تشارك في أداء جماعي لأغنية "Don't Stop Me Now".

أسفر عرض سابرينا كاربنتر عن فوز العمل بـ4 جوائز إيمي من أصل 6 ترشيحات، ليضاف هذا الإنجاز إلى حصيلة انتصاراتها الفنية الحديثة. فقد فازت مؤخرًا بجائزتي غرامي عن أغنيتها "Espresso" وألبومها "Short n' Sweet".

بهذه الجوائز، يمتلك كل من باد باني وسابرينا كاربنتر الآن جوائز إيمي وغرامي في رصيدهما الفني. لكل منهما يتبقى الحصول على جائزتي أوسكار وتوني للانضمام إلى النادي الذهبي المحصور EGOT، الذي يجمع أرفع أربع جوائز عالمية: إيمي وغرامي وأوسكار وتوني.

اقرأ أيضًا: