سوزان ساراندون.. ممثلة تجاوزت السينما إلى الفعل الإنساني

وكالات /سما/

تمثل الممثلة الأمريكية سوزان ساراندون أحد أبرز النماذج الفنية في تاريخ السينما الأمريكية، بفضل موهبتها المتميزة وحضورها القوي الذي انعكس على مختلف أعمالها السينمائية. عرّفت نفسها على أنها ممثلة لا تخضع للقوالب التقليدية، بل اختارت الأدوار التي تعكس رؤيتها الإنسانية وقناعاتها الاجتماعية.

على امتداد مسيرتها الطويلة، قدّمت ساراندون أعمالاً سينمائية متنوعة أثبتت قدرتها على تجسيد شخصيات معقدة ومختلفة تماماً عن بعضها. لم تقتصر إنجازاتها على الجوائز والترشيحات المرموقة، بل امتدت لتشمل رسالة إنسانية واضحة حملتها في كل دور قدّمته. هذا التقاطع بين الموهبة الفنية والالتزام الإنساني جعلها شخصية مؤثرة تتجاوز حدود الشاشة السينمائية نحو الواقع الاجتماعي.

في حياتها العاطفية، اختارت ساراندون أسلوباً مختلفاً يعكس شخصيتها المستقلة. كانت زواجها الوحيد من الممثل كريس ساراندون، الذي تزوجته عام 1967 بعد أن التقيا خلال دراستهما الجامعية. انفصلا بالطلاق عام 1979، لكنها احتفظت باسم عائلته كاسم فني مهني. صرّحت لاحقاً بأنه كان رجلاً طيباً وأسهم في إنقاذ حياتها في بدايات مسيرتها الفنية. بعد ذلك، خاضت عدة علاقات عاطفية معروفة في هوليوود، لكنها فضّلت دائماً علاقات مبنية على التفاهم والحرية بدلاً من الالتزام بالقيود التقليدية.

حفر فيلم "ثيلما ولويز" الصادر عام 1991 اسم ساراندون في ذاكرة السينما العالمية بشكل لا يُمحى. في الفيلم، تجسد دور "لويز سوير"، وهي إحدى صديقتين تنطلقان في رحلة برية للترفيه عن النفس، لكن الأحداث تنقلب بهما لتصبح رحلة هروب من العدالة. البطلة الأخرى، "ثيلما ديكنسون"، جسدتها جينا ديفيس. يصل الفيلم إلى ذروته عندما تحاصر الشرطة الاثنتين عند حافة "غراند كانيون". بدلاً من الاستسلام والعودة إلى حياة الذل والقيد، تختار البطلتان مواصلة القيادة للأمام، فتسقط سيارتهما من أعلى الجرف في مشهد سينمائي تاريخي بقي مثالاً على الجرأة الفنية والرمزية الإنسانية.

في فيلم "الزوجة الجديدة" (Stepmom) الذي عُرض عام 1998، جسدت ساراندون دور "جاكي"، والدة حنونة تعيش منفصلة عن زوجها. يبدأ طليقها "لوك" (إد هاريس) علاقة عاطفية جديدة مع "إيزابيل" (جوليا روبرتس)، وهي مصورة أزياء ناجحة. تحاول إيزابيل كسب ثقة طفليْ لوك (آنا وبن)، لكن جاكي تشعر بعدم كفاية جهودها. ينقلب السيناريو بشكل درامي عندما يتم تشخيص إصابة جاكي بسرطان في مرحلة متقدمة. مع تدهور صحتها، تضطر جاكي وإيزابيل للتغلب على خلافاتهما والتقارب من أجل مستقبل الطفلين. تنتهي الرحلة باكتشاف إيزابيل لمعنى الأمومة، وقبول جاكي لدورها الجديد قبل وفاتها.

في مسلسل "Monarch" من إنتاج عام 2022، اختارت ساراندون دوراً قيادياً جديداً. تجسد شخصية "دوتي كانتريل رومان"، الملقبة بـ"ملكة موسيقى الريف"، وهي زعيمة عائلة "رومان" الحاكمة في عالم موسيقى الريف الأمريكية. تشارك البطولة معها النجم الأسطوري تريس أدكينز، الذي يجسد دور زوجها "ألبي رومان". يركز المسلسل على ديناميكية هذه العائلة الموسيقية الناجحة وصراعاتها الداخلية، مستفيداً من خبرة ساراندون الطويلة في تصوير الشخصيات المعقدة والقوية.

اقرأ أيضًا: