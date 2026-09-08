أصالة تستعد لإحياء حفلين في دمشق بعد غياب 15 عاماً

وكالات /سما/

دمشق/سما- أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري عن استعدادها لإحياء حفلين فنيين في دمشق في السابع عشر والتاسع عشر من سبتمبر 2026، في صالة الفيحاء بالعاصمة السورية. وتمثل هذه الحفلات عودة الفنانة إلى ساحة الفن السوري بعد انقطاع دام حوالي 15 سنة عن التواجد المسرحي المباشر في بلادها.

عبّرت أصالة عن فرحتها وشوقها الشديد للقاء جمهورها السوري مجدداً بعد سنوات من الغياب. وأطلقت الجهات المنظمة لهذا الحدث حملة إعلانية تحمل عنوان "عودة الأصالة"، وهو عنوان يحمل دلالة رمزية تشير إلى عودة الفنانة إلى سوريا ولقاء جمهورها من أبناء بلدها في حفلين يتسمان بطابع استثنائي وخاص، بحسب ما أوضحت الشركة المنظمة.

وأصدرت الشركة المنظمة تنويهاً رسمياً حذّرت فيه من محاولات احتيال محتملة، قالت فيه: "تنويه هام، أيّ رقم أو جهة تتواصل معكم بخصوص حجوزات حفل أصالة؛ فهي غير معتمَدة من قِبلنا. الحجوزات حصراً عبْر التطبيق، وأيّ حجز يتم خارج التطبيق هو حجز وهمي، لا علاقة لنا به". جاء هذا التنويه حرصاً من الشركة على حماية الجمهور من التلاعب والاحتيال.

وترافق الحفلات مع إطلاق ألبوم غنائي جديد يحمل صبغة سورية خاصة. وتولّت شركة روتانا التسويق لهذا الألبوم المرتقب عبر منصاتها الرقمية، حيث نشرت تيزراً دعائياً على حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام" قالت فيه: "قريباً. أيقونة الشرق أصالة في الألبوم السوري. يضم 14 أغنية من أغاني الفولكلور السوري". يشمل الألبوم 14 أغنية مختارة من التراث الموسيقي السوري الأصيل.