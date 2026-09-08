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الساعات الفاخرة

خبر : جنيف: دور عالمية تكشف عن أحدث ساعاتها بتصاميم مبتكرة

الثلاثاء 08 سبتمبر 2026 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنيف: دور عالمية تكشف عن أحدث ساعاتها بتصاميم مبتكرة



وكالات /سما/

جنيف/سما- كشفت أبرز دور الساعات العالمية عن مجموعة من الإصدارات الجديدة خلال فعاليات مهرجان جنيف للساعات Geneva Watch Days 2026، وهي إصدارات تجمع بين الابتكار التقني والحرفية العالية والجرأة في التصميم.

قدمت دار ZENITH ساعة Chronomaster Solo Sport كأحد أبرز إصداراتها هذا العام. تتميز الساعة بثلاث عقارب متوازنة، وتجمع بين دقة التردد العالي وهوية تصميمية مستوحاة من إرث العلامة El Primero. وتتوفر بخيارات لونية متعددة تشمل الأسود والأبيض والبني، بمعالجة تصميمية توازن بين الطابع الرياضي والرسمي.

أما دار BVLGARI فقدمت ثلاث ساعات جديدة تستقي من خصائص التيتانيوم. الأولى Octo Finissimo Dual Time x Vianney Halter، وهي ثمرة أول تعاون للدار مع صانع ساعات مستقل. والثانية Octo Finissimo Dazzle، التي توظف التيتانيوم في تجربة بصرية مستوحاة من تمويه السيارات. وتأتي Bvlgari Titanio لإعادة تقديم مجموعة Aluminium بخفة التيتانيوم وروح عصرية رياضية.

من جانبها، طرحت دار MB&F إصدارين استثنائيين. الأول Nostromo x Maison Alcée، وهو طقم ساعة ميكانيكية يدعو صاحبها إلى تجميعها بنفسه. والثاني M.A.D.3 x Vincent Calabrese، الذي يستقي إلهامه من إرث صانع الساعات المستقل ويتبنى تصميم الساعة ذات الساعات القافزة Jump Hour Watch، وطُرح بإصدارين بألوان التوتي والأزرق.

جاءت هذه الإصدارات الجديدة بتنويع ملحوظ في المفاهيم والتصاميم، حيث امتدت من الدقة الميكانيكية الخالصة إلى الجرأة في الاختيارات البصرية والمادية، ما يعكس اتجاهات متقدمة في صناعة الساعات الفاخرة.

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