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خبر : الفتح يعيد علي الحسن من النصر بعد ستة أعوام

الثلاثاء 08 سبتمبر 2026 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفتح يعيد علي الحسن من النصر بعد ستة أعوام



وكالات /سما/

أنهى نادي الفتح انتقالات لاعب الوسط علي الحسن من النصر، مستقبلًا اللاعب قبل إقفال باب الانتقالات الصيفية، في خطوة تحقق عودة الحسن إلى ناديه السابق بعد غياب دام ستة أعوام.

كانت وسائل إعلام متخصصة أشارت في 26 من أغسطس الماضي إلى موافقة إدارة النصر على السماح بانتقال الحسن إلى الفتح، قبل أن تُتَمّ الإجراءات الإدارية والرسمية بشكل نهائي.

عاد الحسن إلى الحي الأحسائي بعد انقطاع استمر ستة أعوام، حيث تدرج عبر الفئات السنية في الفتح حتى وصل إلى الفريق الأول، قبل أن ينتقل إلى النصر عام 2020.

وتضمنت سجلات الحسن الكروية 222 مباراة خاضها مع أنديته المختلفة، أحرز خلالها 6 أهداف وصنع 11، بإجمالي 10 آلاف و485 دقيقة لعب.

وبضم الحسن، أصبح عدد اللاعبين الذين انضموا إلى الفتح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 12 لاعبًا، بعد قدوم الروماني ميهاي ليكساندرو، والغاني كينيدي بواتينج، وعبد الرحمن الخيبري، والهولندي روبن كيلدر، ووليد العنزي، وعبد الإله الخيبري، والسلوفاكي لوكاش هاراسلين، والإيفواري ويلفريد كانجا، والبرازيلي سوريسو، والسلوفيني أدريان شيمبر، والمغربي حسام الصادق.

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