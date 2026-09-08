«آي صاغة» تقود تحالفًا مصريًا سعوديًا لموحدة تداول المعادن الثمينة

وكالات /سما/

القاهرة/سما- أعلنت شركة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر منصات رقمية عن تحالف استراتيجي يجمع أربع شركات بهدف بناء أول منظومة إقليمية متكاملة لتداول المعادن الثمينة تربط السوقين المصري والسعودي.

يضم التحالف إلى جانب «آي صاغة» كل من «مركز الملاذ الآمن للمعادن الثمينة» و«KH لصناعة السبائك» و«جلود إيرا»، ويهدف إلى إتاحة شبكة موحدة للعملاء للتعامل على منتجات الذهب والفضة والعملات الذهبية.

أوضح سعيد إمبابي الرئيس التنفيذي لشركة «آي صاغة» خلال مؤتمر صحفي أن المنظومة الجديدة تمنح المستثمرين مرونة كاملة لإعادة البيع أو الاستبدال أو الاسترجاع في أي من البلدين وفقًا لأسعار السوق اللحظية دون رسوم إضافية.

وشدد إمبابي على أن هذا التحالف يعالج تحديات معروفة في سوق السبائك المحلية والإقليمية، حيث كان المشترون يواجهون رفضًا أو خصومات غير مبررة عند إعادة بيع منتجات شركة لدى أخرى، مما أفقد العملية ثقتهم وشفافيتها.

أوضح الرئيس التنفيذي أن الشركات الأربع ستحتفظ بهوياتها المستقلة وعلاماتها التجارية الخاصة، وستقتصر المنظومة على توفير شبكة توزيع وتشغيل موحدة أكثر مرونة.

تتضمن المرحلة الأولى من التعاون طرح عملات ذهبية عيار 21 من «مركز الملاذ الآمن» بدءًا من وزن 8 ملليجرام، بالإضافة إلى سبائك ذهب عيار 24 من شركة «KH» المصرية وشركة «جولد أرينا» السعودية.

ستتولى منصة «آي صاغة» الرقمية عرض منتجات التحالف وتسويقها، مع توفير عروض ترويجية وخدمات شحن آمن إلى محافظات مصر والمملكة السعودية.

يأتي إطلاق التحالف متزامنًا مع بدء التشغيل الكامل لتطبيق «آي صاغة» في السوق السعودية، ما يفتح منافذ جديدة أمام العلامات التجارية المشاركة للوصول لقاعدة جماهيرية أوسع.

كشف إمبابي عن خيار استثماري جديد تحت اسم «الخزنة» يتيح شراء وتجميع خردة ذهب وفضة من وزن 1 ملليجرام فقط، بهدف تشجيع المدخرين الصغار وتمكينهم من الاستثمار في المعادن النفيسة بأقل تكلفة.

أشار إمبابي إلى أن التطبيق يضم حاليًا 6950 مستخدمًا نشطًا، وتطمح الشركة بدعم خطط التوسع الإقليمي إلى الوصول إلى 100 ألف عميل بنهاية العام المقبل.

اقرأ أيضًا: