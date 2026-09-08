باريس يسعى لضم الموهبة المصرية حمزة عبد الكريم من برشلونة

وكالات /سما/

برشلونة/سما- يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لضم المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، البالغ من العمر 18 عامًا، وهو لاعب فريق برشلونة الإسباني، مستغلًا القيمة المنخفضة للشرط الجزائي في عقده الحالي.

أظهر المدرب الإسباني لويس إنريكي، قائد الفريق الباريسي، اهتمامًا ملحوظًا باللاعب المصري بعد متابعته خلال المباريات الودية الصيفية، حيث رأى فيه موهبة واعدة قادرة على التألق عالميًا. يحمل عقد عبد الكريم، المُوقَّع مطلع الموسم الحالي، شرطًا جزائيًّا بقيمة 15 مليون يورو فقط.

وأفادت صحيفة إل ناسيونال الكاتالونية بأن برشلونة قد بادر فعلًا إلى فتح محادثات مع وكيل أعمال اللاعب بهدف تجديد العقد بسرعة. يرغب النادي الكاتالوني في رفع الشرط الجزائي عشرة أضعاف ليصل إلى 150 مليون يورو، قبل أن يحصل المهاجم الشاب على وقت لعب أكثر قد يلفت انتباه الأندية الأوروبية الكبرى.

ذكرت الصحيفة أن رئيس النادي خوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو بدآ بالفعل في المفاوضات مع وكيل عبد الكريم قبل أسابيع، بهدف إنجاز التجديد خلال الشهر الجاري وإعلانه رسميًا.

برز عبد الكريم في المواجهات الودية لبرشلونة قبل انطلاق الموسم، حيث أحرز أربعة أهداف. ضمّه المدرب الألماني هانزي فليك إلى قوائم جميع المباريات الرسمية للفريق، غير أن اللاعب لم يحصل على فرصة لعب كاملة بعد، بعد أن دخل كبديل أمام فريق رايو فاييكانو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ترى الصحيفة الإسبانية أن الشرط الجزائي المنخفض لا يشكل عائقًا أمام باريس سان جيرمان، وهو نادٍ يملك موارد مالية ضخمة تسمح له بتقديم راتب سنوي مرتفع جذّاب للاعب الشاب.

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