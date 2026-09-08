صلاح يسجل ويصنع في فوز طرابزون بخماسية على جنتشلربيرليجي

وكالات /سما/

إسطنبول/سما- حقق فريق طرابزون سبور انتصارًا حاسمًا على ضيفه جنتشلربيرليجي، إذ فاز بخمسة أهداف نظيفة ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري التركي، على ملعب بابارا آرينا، يوم الأحد.

ساهم الدولي المصري محمد صلاح في المجهود الهجومي لطرابزون بتسجيله هدفًا من ركلة جزاء وصناعته الهدف الرابع الذي أحرزه إرنست موتشي. وصعد صلاح برصيده إلى 4 أهداف عبر ثلاث مباريات افتتح فيها التشكيلة الأساسية لفريقه في الدوري التركي.

انطلقت المباراة بتقدم سريع لطرابزون حين سجل بول أنواتشو الهدف الأول بعد 5 دقائق من انطلاق صافرة البداية، ثم عادل صلاح النتيجة بهدفه الثاني من نقطة الجزاء عند الدقيقة 14 بعد الاستعانة بتقنية الفار للتحقق من الحكم. أضاف أنواتشو هدفه الثاني والثالث للفريق عند الدقيقة 22، ليختتم الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثلاثة أهداف.

في الشوط الثاني، أعد صلاح الكرة لموتشي الذي سجل الهدف الرابع، قبل أن ينهي الغيني موتشي الحفل بالهدف الخامس عند الدقيقة 78.

بالمقابل، تسلم جنتشلربيرليجي خسارته الأولى في الموسم الحالي ليبقى في المركز السادس برصيد نقاط متأخر، فيما صعد طرابزون إلى المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

يذكر أن طرابزون تعثر في الجولة السابقة عندما خسر أمام آميد سبورتيف بنتيجة 2-1، ويستعد الآن لمواجهة كونيا سبور يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري التركي.

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