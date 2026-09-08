  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كرة قدم تركية

خبر : صلاح يسجل ويصنع في فوز طرابزون بخماسية على جنتشلربيرليجي

الثلاثاء 08 سبتمبر 2026 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
صلاح يسجل ويصنع في فوز طرابزون بخماسية على جنتشلربيرليجي



وكالات /سما/

إسطنبول/سما- حقق فريق طرابزون سبور انتصارًا حاسمًا على ضيفه جنتشلربيرليجي، إذ فاز بخمسة أهداف نظيفة ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري التركي، على ملعب بابارا آرينا، يوم الأحد.

ساهم الدولي المصري محمد صلاح في المجهود الهجومي لطرابزون بتسجيله هدفًا من ركلة جزاء وصناعته الهدف الرابع الذي أحرزه إرنست موتشي. وصعد صلاح برصيده إلى 4 أهداف عبر ثلاث مباريات افتتح فيها التشكيلة الأساسية لفريقه في الدوري التركي.

انطلقت المباراة بتقدم سريع لطرابزون حين سجل بول أنواتشو الهدف الأول بعد 5 دقائق من انطلاق صافرة البداية، ثم عادل صلاح النتيجة بهدفه الثاني من نقطة الجزاء عند الدقيقة 14 بعد الاستعانة بتقنية الفار للتحقق من الحكم. أضاف أنواتشو هدفه الثاني والثالث للفريق عند الدقيقة 22، ليختتم الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثلاثة أهداف.

في الشوط الثاني، أعد صلاح الكرة لموتشي الذي سجل الهدف الرابع، قبل أن ينهي الغيني موتشي الحفل بالهدف الخامس عند الدقيقة 78.

بالمقابل، تسلم جنتشلربيرليجي خسارته الأولى في الموسم الحالي ليبقى في المركز السادس برصيد نقاط متأخر، فيما صعد طرابزون إلى المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

يذكر أن طرابزون تعثر في الجولة السابقة عندما خسر أمام آميد سبورتيف بنتيجة 2-1، ويستعد الآن لمواجهة كونيا سبور يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري التركي.

اقرأ أيضًا:

#محمد صلاح #طرابزون سبور #الدوري التركي #كرة القدم #جنتشلربيرليجي #الرياضة #المنتخب المصري #الدوري الممتاز التركي #كرة القدم التركية #أهداف

الأكثر قراءة اليوم

هل قررت أبو ظبي اسقاط حكومة اليمين ؟ ..هآرتس: تحذيرات إماراتية سبقت هجوم 7 أكتوبر.. ونتنياهو ينفي: "كذبة كاملة"

أونروا تدق ناقوس الخطر: دون دعم إضافي سنُجبر على اتخاذ إجراءات قاسية تهدد ملايين اللاجئين

انتخابات إسرائيل 2026.. نتنياهو في سباق مفتوح وآيزنكوت يقترب من قلب المعادلة

محدث: جيش الاحتلال يعلن عن عملية واسعة "القبضة المشتركة" في مخيمي عناتا وشعفاط

الهجوم الاكبر ضد مواقع اقتصادية في المملكة..الحوثيون: أطلقنا عشرات الصواريخ والمسيرات على السعودية

تحذير عسكري إسرائيلي: تصريحات كاتس حول تدمير السلطة الفلسطينية تهدد بإشعال الضفة الغربية

أيزنكوت يوسع الفجوة مع نتنياهو والمعارضة في طريقها للحصول على 61 مقعدا في الكنيست القادمة

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تنفذ تطهيراً عرقياً بالضفة..بريطانيا تعلن إجراءات جديدة ضد الاستيطان وتشدد على التزامها بحل الدولتين

أيزنكوت يوسع الفجوة مع نتنياهو والمعارضة في طريقها للحصول على 61 مقعدا في الكنيست القادمة

2026-09-08_06-58-41_749705

الهجوم الاكبر ضد مواقع اقتصادية في المملكة..الحوثيون: أطلقنا عشرات الصواريخ والمسيرات على السعودية

2026-09-08_08-04-31_564902

نتنياهو يعتبر ترامب كلبه المُدلل والتابع..المؤرِّخ اليهوديّ شلايم: حماس التنظيم المُقاوِم تبقي فلسطين حاضرةً..

هل قررت أبو ظبي اسقاط حكومة اليمين ؟ ..هآرتس: تحذيرات إماراتية سبقت هجوم 7 أكتوبر.. ونتنياهو ينفي: "كذبة كاملة"