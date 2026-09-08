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بيان أوروبي كندي: على إسرائيل وقف توسيع المستوطنات فوراً

الثلاثاء 08 سبتمبر 2026 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيان أوروبي كندي: على إسرائيل وقف توسيع المستوطنات فوراً



وكالات /سما/

دعت 12 دولة، من بينها 11 دولة أوروبية إلى جانب كندا، حكومة الاحتلال إلى الوقف الفوري والتام لجميع أنشطة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الدول الـ 12، في بيان مشترك، أن الوضع الميداني والأمني في الضفة الغربية يتدهور بسرعة متزايدة وسط تصاعد مستويات عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين إلى معدلات غير مسبوقة.

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وحذر البيان المشترك من أن الإجراءات والسياسات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية تقوض بشكل مباشر فرص وإمكانية التوصل إلى حل الدولتين وإقامة سلام دائم في المنطقة.

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