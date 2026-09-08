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سموتريتش : إسرائيل تعتزم بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية وسط الضفة الغربية

الثلاثاء 08 سبتمبر 2026 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش : إسرائيل تعتزم بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية وسط الضفة الغربية



القدس المحتلة/سما/

أعلنت إسرائيل السلطات اليوم، عن نشر ما يُسمى بـ"الخط الأزرق" على مساحة تبلغ نحو 1665 دونما، لصالح مستوطنتي "كيدا" و"هدات" في كتلة شيلو وسط الضفة الغربية، في خطوة تمهّد لتنفيذ مخطط استيطاني واسع يشمل بناء أكثر من ألف وحدة سكنية.

وجاء الإعلان من وزير المالية الإسرائيلي ووزير الجيش بتسلئيل سموتريتش، برفقة رئيس مجلس بنيامين ورئيس مجلس "يشع" يسرائيل غانتس، حيث اعتبروا الخطوة محطة رئيسية في مسار توسيع المستوطنات وتطويرها.

وبحسب الإعلان الإسرائيلي، تأتي هذه الخطوة عقب قرارات اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي للاعتراف بمستوطنتي "كيدا" و"هدات" ككيانين استيطانيين مستقلين، ما يتيح دفع مخططات البناء والتطوير فيهما.

وتأسست "كيدا" عام 2003 ضمن البؤر الاستيطانية، قبل أن تُعلنها الحكومة الإسرائيلية مستوطنة مستقلة في ديسمبر/كانون الأول 2025.

أما "هدات"، فقد أقيمت عام 2001 في البداية كمزرعة زراعية، قبل أن تتطور لاحقًا إلى تجمع استيطاني، وتحصل على الاعتراف الرسمي كمستوطنة مستقلة في مارس/آذار 2026.

وتعمل السلطات الإسرائيلية حاليًا على دفع أول مخطط تخطيطي شامل للمستوطنتين، يتضمن أكثر من ألف وحدة سكنية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والخدمات اللازمة للتجمعين.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة إسرائيلية متواصلة لتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، عبر تسوية أوضاع عدد من البؤر ودفع مخططات بناء جديدة فيه.

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