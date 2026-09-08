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خبر : أبها يتعاقد مع نكودو من الدرعية بصفقة تاريخها 19

الثلاثاء 08 سبتمبر 2026 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبها يتعاقد مع نكودو من الدرعية بصفقة تاريخها 19



وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلنت إدارة نادي أبها عن تعاقدها مع المهاجم الكاميروني جورج كيفن نكودو من الدرعية في الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب التسجيلات الصيفية، لتصبح هذه الصفقة الـ19 التي يبرمها الفريق الجنوبي منذ فتح سوق الانتقالات.

وبحسب مصدر خاص، سيخضع نكودو، 31 عاماً، للفحص الطبي تمهيداً للإعلان الرسمي عن تعاقده، بينما يسعى الجهاز الفني لإدارة أبها إلى إدراجه في قائمة مواجهة النصر المقررة الأربعاء في الجولة السادسة من دوري روشن.

انضم نكودو إلى صفوف الدرعية في صيف 2025 قادماً من نادي ضمك، وقدّم موسماً أول حقق خلاله ثلاثة أهداف وصنع مثلها في 18 مباراة. غير أن أدائه في الموسم الحالي اتسم بالهدوء، حيث لم يسجل أو يصنع أي هدف في المباريات القليلة التي خاضها مع الدرعية ضد الأهلي والحزم في الدوري وأمام النصر في كأس الملك.

اتخذ نادي أبها قراره بضم نكودو بعد فترة ترقب لمستقبل لاعبه مع الدرعية، حيث كان يدرس احتمالية بدء تفاوضات معه في حال أبدت إدارة ناديه رغبة في التخلي عن خدماته.

شهد الموسم الحالي لنادي أبها حراكاً انتقالياً واسعاً على مستوى التعاقدات، إذ وقّع الفريق مع عدد من اللاعبين المحليين والأجانب من بينهم ديالو وليون وروسير وجوري وباتشوايي وفقير والجهني وآخرين، بما يعكس طموح النادي في تعزيز قوته هذا الموسم.

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