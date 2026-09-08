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خبر : التعاون يتقدم بعرض رسمي لضم اليامي.. والهلال يرفع سقف المقاومة

الثلاثاء 08 سبتمبر 2026 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعاون يتقدم بعرض رسمي لضم اليامي.. والهلال يرفع سقف المقاومة



وكالات /سما/

الرياض/سما- قدّمت إدارة نادي التعاون عرضًا رسميًا إلى نظيرتها في الهلال برغبتها في الحصول على خدمات لاعب الظهير الأيمن حمد اليامي، وفقًا لمصادر مطلعة.

وبحسب المصادر ذاتها، من المتوقع أن ترفع إدارة النادي الأزرق رفضًا قاطعًا على هذا العرض بعد التشاور مع الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

ويسعى إنزاجي إلى الاستمرار مع اليامي من أجل تعزيز خط الدفاع في مركز الظهير الأيمن إلى جانب لاعب الفريق محمد محزري.

وإضافة إلى التعاون، يتلقى اليامي اهتمامًا من عدة أندية أخرى في دوري روشن السعودي، غير أن تشبث إدارة الهلال بالاحتفاظ به حال دون تقدم تلك الأندية بعروض رسمية، بحسب ما أشارت إليه المصادر.

وتربط اللاعب عقود مع الهلال حتى صيف 2029، وهو يخضع حاليًا لبرنامج تأهيل طبي تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي، وذلك بعد خضوعه لجراحة في الركبة في شهر فبراير الماضي.

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