التعاون يسعى لضم لاعب الوسط فارس الغامدي من الاتفاق

وكالات /سما/

الرياض/سما- توجه نادي التعاون نحو استقطاب لاعب الوسط فارس الغامدي من نادي الاتفاق، حيث دخل الناديان مفاوضات متقدمة للتوصل إلى صفقة نقل اللاعب قبل انتهاء الفترة المحددة للانتقالات الصيفية.

يأتي السعي التعاوني لتعزيز وسط الملعب من خلال ضم الغامدي (23 سنة)، الذي أظهر مستويات مميزة مع فريقه الحالي الموسم الماضي. وقام لاعب الوسط بتجديد عقده مع الاتفاق حتى صيف 2028 في بداية العام الحالي.

بدأ الغامدي مسيرته الاحترافية عبر الفئات السنية لدى الاتفاق المعروف بـ «النواخذة»، قبل أن يتم إعارته إلى نادي الساحل في الموسم الذي سبق الماضي. وعقب عودته من الإعارة، ضمه المدرب سعد الشهري إلى صفوف الفريق الأول، حيث شارك في 20 مباراة الموسم الماضي.

في الموسم الجاري، شارك الغامدي في مباراتين فقط من أصل ست لعبها الاتفاق تحت قيادة المدرب الأسترالي آرثر باباس.

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