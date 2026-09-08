  1. الرئيسية
  2. الرياضة

الرياضة السعودية

خبر : باعطية يعود للأهلي بعد غياب 5 أعوام من نادي الفتح

الثلاثاء 08 سبتمبر 2026 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
باعطية يعود للأهلي بعد غياب 5 أعوام من نادي الفتح



وكالات /سما/

جدة/سما- عاد سعيد باعطية، الظهير الأيمن، إلى الأهلي السعودي يوم الأحد بعد انقطاع استمر خمسة أعوام، حيث أتمت الإدارة الحمراء صفقة انتقاله من فريق الفتح خلال الفترة الجارية للتحويلات الصيفية.

أعلن حساب «الرياضية ـ عاجل» في الأول من سبتمبر الجاري عن التوصل إلى اتفاق بين إدارتي الأهلي والفتح بشأن شراء عقد باعطية مقابل حزمة مالية، على أن تكتمل الصفقة بعد حصول اللاعب على الموافقة الرسمية النهائية.

بدأ باعطية حياته الكروية الاحترافية في صفوف الأهلي عبر فئاته السنية، قبل أن يرحل عنه في 2021 متوجهًا إلى جدة، ثم انضم إلى الفتح في 2023 حيث قضى ما يقارب ثلاثة أعوام.

سجل باعطية عبر 127 مباراة قضاها في مسيرته الكروية ثلاثة أهداف وصنع خمسة تمريرات حاسمة، بإجمالي 9705 دقائق على أرض الملعب. خلال الموسم الراهن، شارك الظهير الأيمن في أربع لقاءات، ثلاث منها في دوري روشن السعودي ضد النصر والاتحاد والاتفاق، وواحدة في كأس الملك أمام العلا.

يشكل باعطية الإضافة الثامنة للأهلي في الانتقالات الصيفية الحالية، بعد قدوم اللاعب الغيني أبو بكر كينتيه من فريق ترومسو النرويجي، والسعودي مشعل المطيري من أبها، والأرميني إدوارد سبيرتسيان من كراسنودار الروسي، والبرتغالي فرانسيسكو ترينكاو من سبورتينج لشبونة، والسعودي نايف مسعود من الفتح، والسعودي عبد الله رديف من الهلال، والأوكراني أرتيم بوندارينكو من شاختار على سبيل الإعارة.

وعينت الإدارة الحمراء خلال هذا الصيف المدرب الصربي مارينو بوسيتش لقيادة الفريق فنيًا.

اقرأ أيضًا:

#الأهلي السعودي #سعيد باعطية #الدوري السعودي #دوري روشن #نادي الفتح #الانتقالات الصيفية #الكرة السعودية #الظهير الأيمن #الرياضة

الأكثر قراءة اليوم

هل قررت أبو ظبي اسقاط حكومة اليمين ؟ ..هآرتس: تحذيرات إماراتية سبقت هجوم 7 أكتوبر.. ونتنياهو ينفي: "كذبة كاملة"

أونروا تدق ناقوس الخطر: دون دعم إضافي سنُجبر على اتخاذ إجراءات قاسية تهدد ملايين اللاجئين

انتخابات إسرائيل 2026.. نتنياهو في سباق مفتوح وآيزنكوت يقترب من قلب المعادلة

محدث: جيش الاحتلال يعلن عن عملية واسعة "القبضة المشتركة" في مخيمي عناتا وشعفاط

تحذير عسكري إسرائيلي: تصريحات كاتس حول تدمير السلطة الفلسطينية تهدد بإشعال الضفة الغربية

رئيس الشاباك الأسبق: إسرائيل تنتصر في المعارك لكنها تخسر الحرب وتسير نحو “نهاية المشروع الصهيوني” بسرعة كبيرة

الهجوم الاكبر ضد مواقع اقتصادية في المملكة..الحوثيون: أطلقنا عشرات الصواريخ والمسيرات على السعودية

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تنفذ تطهيراً عرقياً بالضفة..بريطانيا تعلن إجراءات جديدة ضد الاستيطان وتشدد على التزامها بحل الدولتين

أيزنكوت يوسع الفجوة مع نتنياهو والمعارضة في طريقها للحصول على 61 مقعدا في الكنيست القادمة

2026-09-08_06-58-41_749705

الهجوم الاكبر ضد مواقع اقتصادية في المملكة..الحوثيون: أطلقنا عشرات الصواريخ والمسيرات على السعودية

2026-09-08_08-04-31_564902

نتنياهو يعتبر ترامب كلبه المُدلل والتابع..المؤرِّخ اليهوديّ شلايم: حماس التنظيم المُقاوِم تبقي فلسطين حاضرةً..

هل قررت أبو ظبي اسقاط حكومة اليمين ؟ ..هآرتس: تحذيرات إماراتية سبقت هجوم 7 أكتوبر.. ونتنياهو ينفي: "كذبة كاملة"