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انتقالات القادسية

خبر : القادسية يضم سانجاري من مانشستر سيتي ويعير اليهيبي إلى أبها

الثلاثاء 08 سبتمبر 2026 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
القادسية يضم سانجاري من مانشستر سيتي ويعير اليهيبي إلى أبها



وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلن نادي القادسية السعودي عن تعاقده مع المهاجم الفرنسي محمدو سانجاري، الذي فسخ عقده مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي. وسيرتدي سانجاري البالغ من العمر 19 عاماً قميص القادسية بموجب عقد يمتد إلى صيف 2029.

حضر توقيع العقد كل من جيمس بيسجروف الرئيس التنفيذي للنادي الشرقاوي، وكارلوس أنتون المدير الرياضي. ويلعب سانجاري في خط الهجوم تحت إشراف المدرب الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز.

انحدر سانجاري من أكاديمية نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وانتقل إلى مانشستر سيتي قبل عام، حيث مثّل فريق الفئات العمرية تحت 21 عاماً الموسم الماضي قبل هذا الانتقال.

وفي خطوة متوازية، وافقت إدارة القادسية على إعارة لاعب الوسط تركي اليهيبي إلى نادي أبها لموسم واحد، بهدف إتاحة فرصة تنافسية له.

يأتي انضمام سانجاري بعد أسابيع من التحاق لاعب الوسط الهولندي تيجاني رايندرز بالقادسية من مانشستر سيتي، حيث يواصل النادي استقطاب الكفاءات الشابة من الأندية الأوروبية الكبرى.

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