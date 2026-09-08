مي عمر تفوز بـ"الموريكس دور" للمرة الثانية عن دورها في "الست موناليزا"

وكالات /سما/

نالت الممثلة المصرية مي عمر جائزة "الموريكس دور - Murex D'Or" لأفضل ممثلة عربية مصرية عن دورها في مسلسل "الست موناليزا"، وهي الجائزة الثانية من نوعها التي تحصل عليها خلال مسيرتها الفنية، في تتويج لجهودها في هذا العمل الدرامي.

أعربت عمر عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا التكريم، معتبرة أنه يحمل لها دلالة خاصة تختلف عن الجائزة الأولى التي حصدتها سابقًا. وأرجعت نجاح المسلسل إلى جهود جماعية متضافرة، مشيدة بثقة ودعم القائمين على مجموعة MBC وعلى رأسهم محمد عبد المتعال، ومحمد مصطفى، وحسن العسيري، وطارق فهمي، ومحمد عبد الوهاب، الذين ساهموا بشكل أساسي منذ مراحل الإعداد الأولى للعمل.

وجهت مي عمر التحية إلى كامل فريق "الست موناليزا" أمام الكاميرا وخلفها، مؤكدة أن التكريم هو ثمرة تضحيات وجهود الجميع دون استثناء. وتطرقت إلى الفرق بين جائزتيها من "موريكس دور"، واصفة الأولى بأنها حلم تحقق، بينما تمثل الثانية إقرارًا بأن الاجتهاد والحب الذي يستثمره الفنان في عمله ينعكس عليه في لحظات تكريم كهذه.

يعتبر مسلسل "الست موناليزا" آخر أعمال مي عمر في الدراما حتى الآن، وقد عُرض خلال رمضان 2026 في 15 حلقة من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي. شاركها البطولة إلى جانبها نخبة من الفنانين منهم أحمد مجدي، سوسن بدر، إنجي المقدم، شيماء سيف، وفاء عامر، جوري بكر، مريم الجندي، محمد محمود، هدير عبد الناصر، وحازم إيهاب.

بدأت مي عمر حضورها في المنافسة الرمضانية للسنة الرابعة على التوالي مع مسلسل "نعمة الأفوكاتو" في رمضان 2024، تلاه مسلسل "إش إش" في رمضان 2025، قبل انتقالها إلى "الست موناليزا" في الموسم الأخير. وتشهد مسيرتها الحالية أيضًا عرض فيلمها السينمائي "شمشون ودليلة" في دور العرض، الذي يجمعها مع الفنان أحمد العوضي.

يضم الفيلم في فريق عمله كلًا من خالد الصاوي، عصام السقا، محمد ثروت، أحمد الرافعي، أحمد عصام السيد، سامي مغاوري، وريتال عبد العزيز. الفيلم من تأليف محمود حمدان وسيناريو وحوار أمجد الشرقاوي وشادي محسن وإخراج رؤوف السيد، وهو من إنتاج أحمد السبكي.

تدور أحداث "شمشون ودليلة" في إطار يمزج الأكشن والمطاردات بالكوميديا، حيث يلتقي الشخصان (شمشون الذي يجسده أحمد العوضي، ودليلة التي تلعب دورها مي عمر) في ظروف استثنائية بينما يسعى كل منهما للحصول على ألماسة ثمينة تُقدّر قيمتها بنحو 20 مليون دولار، كل واحد منهما لصالح جهات مختلفة ولدوافع خاصة به.

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