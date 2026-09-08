MARLI New York تحتفي بفن تنسيق المجوهرات كلغة تعبير شخصية

وكالات /سما/

نيويورك/سما- دعت العلامة الفاخرة MARLI New York عشاقها إلى استكشاف عالم جديد من التنسيقات من خلال حملتها الأخيرة "How Do You Style a MARLI"، التي تعتبر امتدادًا طبيعيًا لرؤيتها الجمالية حول لغة المجوهرات والساعات كوسيلة للتعبير الشخصي.

تبني الحملة على أساس رؤية "The Language of MARLI"، التي تجمع بين المجوهرات ذات الخطوط المعمارية الجريئة والساعات السويسرية الدقيقة ضمن منظومة جمالية متكاملة. إلا أن التركيز هذه المرة ينتقل من التصاميم نفسها إلى كيفية ارتداؤها، فتصبح كل إطلالة انعكاسًا فريدًا لشخصية مرتديتها وأسلوبها الخاص.

تستوحي الحملة فكرتها من "Motion and Measure"، التي جسدت اللقاء بين طاقة نيويورك والدقة السويسرية، لتقرر أنه لا توجد صيغة موحدة لارتداء مجوهرات مارلي. يمكن إضفاء سوار Cleo مع ساعة من المجموعة، أو دمج أقراط جريئة مع قرص ساعة ناعم، أو ابتكار مزيج فريد يجمع بين عناصر من مجموعات مختلفة.

بهذا المنطلق، تفسح MARLI المجال أمام مجتمعها للمشاركة برؤاهم الخاصة، مؤكدة أن جمال المجوهرات يتحقق بالكامل من خلال الطريقة التي يختار كل شخص أن يرتديها بها.

وفي هذا السياق، قالت Maral Artinian، مؤسسة الدار ومديرتها الإبداعية: "الجميع يضيف شيئًا مختلفًا إلى MARLI، وهذا ما يجعل التنسيق شخصيًا إلى هذا الحد".

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