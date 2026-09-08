كومان جونيور يحقق إنجازًا تاريخيًا.. أول حارس مرمى يسجل هدفين في مباراة واحدة

وكالات /سما/

أمستردام/سما- سطّر رونالد كومان جونيور، حارس مرمى فريق تيلستار الهولندي، صفحة جديدة في تاريخ الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم بعد أن أصبح أول حارس يسجل هدفين في لقاء واحد بالبطولة.

سجل كومان جونيور (31 عاماً) المولود في برشلونة هدفيه من ركلات جزاء خلال مواجهة فريقه تيلستار ضد كامبور في الجولة الخامسة من الدوري، عندما قاد فريقه لتحقيق تعادل ثمين بنتيجة 2-2.

واجه تيلستار صعوبات كبيرة في المباراة، بعد طرد لاعبه ثوريسون بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 22، مما أرغم الفريق على الاستمرار برجل واحد. تفاقمت الأمور عندما تأخر تيلستار بنتيجة 0-2 مع حلول الدقيقة 60.

لكن كومان جونيور، الذي يتولى تنفيذ ركلات الجزاء الأساسية لفريقه، قلب مسار المباراة عندما حصل تيلستار على ركلتي جزاء. نفذ الحارس المتألق كلا الركلتين بنجاح، مسجلاً هدف التعادل في الدقيقة 81 من الشوط الثاني تحت ضغط عصبي شديد.

بهذا الإنجاز، ضاعف كومان جونيور رصيده التهديفي لموسم هذا العام، حيث وصل إجمالي أهدافه مع الفريق إلى 4 أهداف بعد خمس جولات فقط. وهو يستمر في مسيرته غير العادية كحارس مرمى هداف، بعد سجله اللافت الموسم الماضي.

كومان جونيور هو نجل رونالد كومان، أسطورة كرة القدم الهولندية وأحد أعظم لاعبي برشلونة عبر التاريخ. يعتبر تخصصه في تنفيذ الركلات الجزائية ومهاراته الهجومية ظاهرة نادرة في مسيرة حارس المرمى.

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