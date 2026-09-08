مديرة أعمال حورية فرغلي تنفي خطوبتها من الإعلامي العراقي نزار الفارس

وكالات /سما/

القاهرة/سما- نفت مديرة أعمال الفنانة المصرية حورية فرغلي الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتباطها بالإعلامي العراقي نزار الفارس.

جاء التكذيب الرسمي بعد أن نشر الفارس صورة تجمعه مع فرغلي، معلقًا عليها بعبارة "أنا أحب حورية"، ما أعاد تداول أنباء الخطوبة بين الطرفين على منصات التواصل.

وأكدت مديرة الأعمال في تصريحات صحافية أن ما تناولته وسائل التواصل "لا يمت للحقيقة بصلة"، مشددة على عدم إعلان فرغلي خطوبتها من الفارس. وأوضحت أن الصورة الموثقة تعود لجلسة تصوير حلقة جديدة من برنامج يقدمه الإعلامي العراقي سيُعرض قريبًا.

أشارت المديرة إلى أن اللقاء بين الطرفين جاء "في إطار عملي محض"، داعية إلى عدم ربط الأنشطة المهنية بحياة الفنانين الشخصية، ونفت وجود أي علاقة عاطفية أو ارتباط رسمي بينهما.

وأعلنت مديرة الأعمال عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد من تسبب في إطلاق الشائعة، رافضة "استغلال" اسم الفنانة لتحقيق انتشار على مواقع التواصل. واعتبرت أن بناء "التريند" على حساب "سمعة وأعراض الأشخاص" غير مقبول.

وطالبت فرغلي الوسائل الإعلامية وروّاد مواقع التواصل بـ "تحري الدقة والمهنية" عند تناول أخبار تتعلق بالحياة الشخصية للفنانين، محذرة من أن الشائعات قد تسبب "أضرارًا معنوية وشخصية بالغة" تتجاوز التفاعل المؤقت أو تصدر قوائم البحث.