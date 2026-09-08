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إصلاحات اقتصادية مصرية

خبر : مدبولي: استمرار خطة إعادة هيكلة الشركات الحكومية وطروحات للقطاع الخاص

الثلاثاء 08 سبتمبر 2026 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدبولي: استمرار خطة إعادة هيكلة الشركات الحكومية وطروحات للقطاع الخاص



وكالات /سما/

القاهرة/سما- أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال اجتماع عقده الاثنين 7 سبتمبر/أيلول 2026، استمرار تنفيذ الحكومة لمخطط إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة بهدف تحسين أدائها التشغيلي والمالي.

جدد مدبولي التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يتضمن طرح حصص من عدد من الشركات الحكومية وفقًا لسياسة ملكية الدولة المعتمدة. وأشار إلى أن هذا الإجراء سيعزز دور القطاع الخاص ومشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة عبر عدة قطاعات ومجالات.

وأوضح أن هذه الجهود تسهم في تعظيم استفادة الدولة من الأصول والمقومات المتاحة لديها في تلك الشركات، وتعزيز قدرتها التنافسية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على عدد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.

استعرض الاجتماع مستجدات إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام، وتضمن متابعة مؤشرات الأداء والخطط المتعلقة بالإصلاح والتطوير. كما تناول تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة التي تسهم في تحقيق أفضل العوائد الاستثمارية والاقتصادية.

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