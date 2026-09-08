طفل في إسرائيل يصاب بأميبا تفتك بالدماغ بعد السباحة

وكالات /سما/

طبريا/سما- أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن إصابة طفل بعمر 9 سنوات بأميبا Naegleria fowleri، الطفيل المائي الفتاك الذي يستهدف الدماغ مباشرة. وتأتي هذه الحالة بعد السباحة في شاطئ كورسيا على ضفاف بحيرة طبريا (كينيرت) شمالي البلاد، حيث أمضى الطفل وقتًا في المياه قبل نحو أسبوع من نقله إلى المستشفى.

يتلقى الطفل حاليًا العلاج في قسم العناية المركزة موصولًا بأجهزة التنفس الاصطناعي، وحالته الصحية تُعتبر حرجة للغاية. وذكرت الوزارة أن العدوى حدثت من خلال دخول مياه المبيعة إلى الممرات الأنفية، التي تشكل المعبر الرئيسي الذي يسلكه الطفيل ليصل إلى الجهاز العصبي المركزي.

تمثل هذه الحالة الرابعة من الإصابة بذات الميكروب في إسرائيل منذ عام 2022. وكشفت السجلات الصحية عن وفاة مريضين سابقين أصيبا بنفس العدوى، ما يعكس الخطورة الشديدة لهذا الكائن الطفيلي.

ردًا على هذا التطور، حدثت وزارة الصحة إرشاداتها الموجهة للجمهور، داعية المواطنين أثناء السباحة في بحيرة طبريا إلى الحذر الشديد من دخول المياه إلى تجويف الأنف. وتؤكد الإرشادات أن الأنف يشكل النقطة الحرجة التي يخترق من خلالها الطفيل جسم الإنسان قبل انتقاله إلى الدماغ.

تعيش أميبا Naegleria fowleri في بيئات المياه العذبة الدافئة، سواء الطبيعية منها أو الاصطناعية، وخاصة عندما تتراوح درجة حرارة الماء بين 25 إلى 30 درجة مئوية. وتشير الإحصاءات الدولية الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة إلى تسجيل حوالي 400 حالة إصابة عالميًا.

يعد هذا الطفيل من بين أخطر الكائنات الحية الدقيقة، حيث تتجاوز معدلات الوفيات لديه 97 بالمئة، حتى في الحالات التي تلقت العلاج الطبي في الوقت المناسب والمناسب. وتعكس هذه النسبة المرتفعة من الوفيات الخطورة الاستثنائية لهذه العدوى وسرعة تطورها في جسم الإنسان.