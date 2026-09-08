الأرصاد الإسرائيلية :امطار قياسية وفيضانات متوقعة سيشهدها الشرق الاوسط هذا الخريف

القدس المحتلة / سما/

تتنبأ دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية لفصلي الخريف والشتاء، وتقدم توقعات غير معتادة لبداية موسم الأمطار.

ووفقا للنماذج طويلة المدى التي تم تحديثها مؤخرا، قد تشهد إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها موسما مطريا استثنائيا حيث من المتوقع أن تكون أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر أكثر مطرا من المعتاد.

ومع اقتراب فصل الخريف، تشير نماذج التنبؤ بهطول الأمطار على المدى الطويل باستمرار إلى بداية موسم ممطر بشكل استثنائي في إسرائيل والشرق الأوسط.

كما يشير نموذج الذكاء الاصطناعي التابع لدائرة الأرصاد الجوية إلى أن الأشهر الثلاثة المقبلة - أكتوبر ونوفمبر وديسمبر - من المتوقع أن تكون أكثر مطرا من المعدل الطبيعي.

يُعد شهر أكتوبر الأكثر استثنائية في التوقعات الجوية. فبحسب التوقعات الحالية، قد تصل كمية الأمطار فيه إلى ضعف المعدل الطبيعي.

ونظرا لأن هطول الأمطار في أكتوبر يتسم أحيانا بشدة عالية وتفاوتات مكانية كبيرة، تشير دائرة الأرصاد الجوية إلى احتمال كبير لحدوث فيضانات في المدن الساحلية، وفيضانات في الجنوب والشرق.

شهد خريف عام 2015، وهو العام الذي شهد أقوى ظاهرة النينيو حتى الحدث الحالي، موسماً مماثلاً. ومع ذلك، تشير الأرصاد الجوية الإسرائيلية إلى أن كمية الأمطار على خلال تلك الفترة كانت أقل بكثير مما تتوقعه النماذج حالياً للموسم المقبل.

في ضوء التوقعات الاستثنائية، عقدت دائرة الأرصاد الجوية اليوم اجتماعاًطزافتراضيا مبكراً للتأهب مع مختلف الجهات الاقتصادية التي تعتمد على توقعاتها، بما في ذلك الوزارات الحكومية، وهيئات الطوارئ والإنقاذ، ومسؤولي الطوارئ في وزارة الأمن القومي.

وقدّم الاجتماع توقعات هطول الأمطار للموسم المقبل، ولا سيما جزئه الأول. كما عُرضت أدوات جديدة للتنبؤ والإنذار مصممة للمساعدة في التعامل مع الفيضانات والسيول والثلوج، إلى جانب سيناريوهات مرجعية محتملة وسبل لتحسين التنسيق بين الجهات المعنية أثناء الأحداث التي تهدد الأرواح.

أشارت دائرة الأرصاد الجوية إلى أن مسألة "إغلاق حلقة" الأحداث الجوية الخطيرة تُعدّ من أبرز نقاط الضعف التي تبرز من خلال التحقيقات في الكوارث الجوية السابقة في الدول الغربية. ومن المتوقع أن تواصل الدائرة خلال الأيام المقبلة تعزيز علاقاتها مع الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى أعلى مستوى من الجاهزية لمواجهة الظواهر الجوية الاستثنائية التي قد تحدث خلال فصلي الخريف والشتاء.