  1. الرئيسية
  2. هو وهي

تكذيب شائعة

خبر : مديرة أعمال حورية فرغلي تنفي خطوبتها من الإعلامي العراقي نزار الفارس

الثلاثاء 08 سبتمبر 2026 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مديرة أعمال حورية فرغلي تنفي خطوبتها من الإعلامي العراقي نزار الفارس



وكالات /سما/

القاهرة/سما- نفت مديرة أعمال الفنانة المصرية حورية فرغلي الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتباطها بالإعلامي العراقي نزار الفارس.

جاء التكذيب الرسمي بعد أن نشر الفارس صورة تجمعه مع فرغلي، معلقًا عليها بعبارة "أنا أحب حورية"، ما أعاد تداول أنباء الخطوبة بين الطرفين على منصات التواصل.

وأكدت مديرة الأعمال في تصريحات صحافية أن ما تناولته وسائل التواصل "لا يمت للحقيقة بصلة"، مشددة على عدم إعلان فرغلي خطوبتها من الفارس. وأوضحت أن الصورة الموثقة تعود لجلسة تصوير حلقة جديدة من برنامج يقدمه الإعلامي العراقي سيُعرض قريبًا.

أشارت المديرة إلى أن اللقاء بين الطرفين جاء "في إطار عملي محض"، داعية إلى عدم ربط الأنشطة المهنية بحياة الفنانين الشخصية، ونفت وجود أي علاقة عاطفية أو ارتباط رسمي بينهما.

وأعلنت مديرة الأعمال عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد من تسبب في إطلاق الشائعة، رافضة "استغلال" اسم الفنانة لتحقيق انتشار على مواقع التواصل. واعتبرت أن بناء "التريند" على حساب "سمعة وأعراض الأشخاص" غير مقبول.

وطالبت فرغلي الوسائل الإعلامية وروّاد مواقع التواصل بـ "تحري الدقة والمهنية" عند تناول أخبار تتعلق بالحياة الشخصية للفنانين، محذرة من أن الشائعات قد تسبب "أضرارًا معنوية وشخصية بالغة" تتجاوز التفاعل المؤقت أو تصدر قوائم البحث.

#حورية فرغلي #نزار الفارس #شائعات #مصر #الإعلام #وسائل التواصل #الفن المصري #تكذيب رسمي #الإعلاميون #الحياة الشخصية

الأكثر قراءة اليوم

أونروا تدق ناقوس الخطر: دون دعم إضافي سنُجبر على اتخاذ إجراءات قاسية تهدد ملايين اللاجئين

انتخابات إسرائيل 2026.. نتنياهو في سباق مفتوح وآيزنكوت يقترب من قلب المعادلة

حفل عقد قران بمسجد الفتاح العليم يشعل منصات التواصل.. موسيقى ورقص تثير جدلًا حول قدسية المساجس

محدث: جيش الاحتلال يعلن عن عملية واسعة "القبضة المشتركة" في مخيمي عناتا وشعفاط

تحذير عسكري إسرائيلي: تصريحات كاتس حول تدمير السلطة الفلسطينية تهدد بإشعال الضفة الغربية

هل قررت أبو ظبي اسقاط حكومة اليمين ؟ ..هآرتس: تحذيرات إماراتية سبقت هجوم 7 أكتوبر.. ونتنياهو ينفي: "كذبة كاملة"

رئيس الشاباك الأسبق: إسرائيل تنتصر في المعارك لكنها تخسر الحرب وتسير نحو “نهاية المشروع الصهيوني” بسرعة كبيرة

الأخبار الرئيسية

2026-09-08_06-58-41_749705

الهجوم الاكبر ضد مواقع اقتصادية في المملكة..الحوثيون: أطلقنا عشرات الصواريخ والمسيرات على السعودية

2026-09-08_08-04-31_564902

نتنياهو يعتبر ترامب كلبه المُدلل والتابع..المؤرِّخ اليهوديّ شلايم: حماس التنظيم المُقاوِم تبقي فلسطين حاضرةً..

هل قررت أبو ظبي اسقاط حكومة اليمين ؟ ..هآرتس: تحذيرات إماراتية سبقت هجوم 7 أكتوبر.. ونتنياهو ينفي: "كذبة كاملة"

وزير الخارجية البريطاني يعلن "إعادة ضبط" السياسة تجاه إسرائيل

رئيس الشاباك الأسبق: إسرائيل تنتصر في المعارك لكنها تخسر الحرب وتسير نحو “نهاية المشروع الصهيوني” بسرعة كبيرة