  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

القادسية يعزز صفوفه

خبر : العليوة ينضم لقائمة القادسية استعدادًا لمواجهة الأهلي

الثلاثاء 08 سبتمبر 2026 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
العليوة ينضم لقائمة القادسية استعدادًا لمواجهة الأهلي



وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلنت إدارة فريق القادسية لكرة القدم التعاقد الرسمي مع لاعب الوسط عبد العزيز العليوة، وينضم اللاعب البالغ 19 عامًا للفريق قادمًا من صفوف نادي الخلود، برعاية عقد يستمر حتى عام 2030.

بدأ العليوة التدريبات مع الفريق الأول للقادسية يوم الإثنين، ومن المتوقع أن يدخل قائمة اللاعبين في المواجهة المقررة أمام نادي الأهلي، الثلاثاء المقبل، ضمن فعاليات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن. وسيقرر المدرب الشهير برندان رودجرز ما إذا كان سيشارك اللاعب بصفة أساسية أم سيجلسه على دكة البدلاء.

وقّع العقد بحضور جيمس بيسجروف، الرئيس التنفيذي لشركة النادي، وكارلوس أنتون، المدير الرياضي للقادسية.

يعتبر العليوة من المواهب الصاعدة في الكرة السعودية، وبدأ مسيرته الكروية في صفوف نادي النصر، ثم انتقل بصيغة إعارة إلى نادي الاتفاق قبل أن يلتحق بالخلود، حيث قدم عروضًا متميزة أثناء موسمه الماضي.

حقق العليوة إنجازات ملموسة مع الخلود الموسم الماضي، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفين، وتُوج بجائزة أفضل لاعب واعد في الموسم. كما حصد لقب أفضل لاعب واعد الشهرية في أربع مناسبات خلال الفترة نفسها.

اقرأ أيضًا:

#القادسية #عبد العزيز العليوة #الأهلي السعودي #دوري روشن #الدوري السعودي #كرة القدم #الانتقالات #الخلود #برندان رودجرز #الموسم الجديد

الأكثر قراءة اليوم

أونروا تدق ناقوس الخطر: دون دعم إضافي سنُجبر على اتخاذ إجراءات قاسية تهدد ملايين اللاجئين

انتخابات إسرائيل 2026.. نتنياهو في سباق مفتوح وآيزنكوت يقترب من قلب المعادلة

حفل عقد قران بمسجد الفتاح العليم يشعل منصات التواصل.. موسيقى ورقص تثير جدلًا حول قدسية المساجس

محدث: جيش الاحتلال يعلن عن عملية واسعة "القبضة المشتركة" في مخيمي عناتا وشعفاط

تحذير عسكري إسرائيلي: تصريحات كاتس حول تدمير السلطة الفلسطينية تهدد بإشعال الضفة الغربية

هل قررت أبو ظبي اسقاط حكومة اليمين ؟ ..هآرتس: تحذيرات إماراتية سبقت هجوم 7 أكتوبر.. ونتنياهو ينفي: "كذبة كاملة"

رئيس الشاباك الأسبق: إسرائيل تنتصر في المعارك لكنها تخسر الحرب وتسير نحو “نهاية المشروع الصهيوني” بسرعة كبيرة

الأخبار الرئيسية

2026-09-08_06-58-41_749705

الهجوم الاكبر ضد مواقع اقتصادية في المملكة..الحوثيون: أطلقنا عشرات الصواريخ والمسيرات على السعودية

2026-09-08_08-04-31_564902

نتنياهو يعتبر ترامب كلبه المُدلل والتابع..المؤرِّخ اليهوديّ شلايم: حماس التنظيم المُقاوِم تبقي فلسطين حاضرةً..

هل قررت أبو ظبي اسقاط حكومة اليمين ؟ ..هآرتس: تحذيرات إماراتية سبقت هجوم 7 أكتوبر.. ونتنياهو ينفي: "كذبة كاملة"

وزير الخارجية البريطاني يعلن "إعادة ضبط" السياسة تجاه إسرائيل

رئيس الشاباك الأسبق: إسرائيل تنتصر في المعارك لكنها تخسر الحرب وتسير نحو “نهاية المشروع الصهيوني” بسرعة كبيرة