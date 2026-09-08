العليوة ينضم لقائمة القادسية استعدادًا لمواجهة الأهلي

وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلنت إدارة فريق القادسية لكرة القدم التعاقد الرسمي مع لاعب الوسط عبد العزيز العليوة، وينضم اللاعب البالغ 19 عامًا للفريق قادمًا من صفوف نادي الخلود، برعاية عقد يستمر حتى عام 2030.

بدأ العليوة التدريبات مع الفريق الأول للقادسية يوم الإثنين، ومن المتوقع أن يدخل قائمة اللاعبين في المواجهة المقررة أمام نادي الأهلي، الثلاثاء المقبل، ضمن فعاليات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن. وسيقرر المدرب الشهير برندان رودجرز ما إذا كان سيشارك اللاعب بصفة أساسية أم سيجلسه على دكة البدلاء.

وقّع العقد بحضور جيمس بيسجروف، الرئيس التنفيذي لشركة النادي، وكارلوس أنتون، المدير الرياضي للقادسية.

يعتبر العليوة من المواهب الصاعدة في الكرة السعودية، وبدأ مسيرته الكروية في صفوف نادي النصر، ثم انتقل بصيغة إعارة إلى نادي الاتفاق قبل أن يلتحق بالخلود، حيث قدم عروضًا متميزة أثناء موسمه الماضي.

حقق العليوة إنجازات ملموسة مع الخلود الموسم الماضي، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفين، وتُوج بجائزة أفضل لاعب واعد في الموسم. كما حصد لقب أفضل لاعب واعد الشهرية في أربع مناسبات خلال الفترة نفسها.

اقرأ أيضًا: