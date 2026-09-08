إيرينا شايك بفستان أرشيفي جريء في مهرجان البندقية السينمائي

وكالات /سما/

البندقية/سما- اختارت عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك إطلالة أرشيفية جريئة للسجادة الحمراء خلال حضورها العرض الأول العالمي لفيلم "The Echo Chamber" في الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي يوم الاثنين 2 سبتمبر/أيلول 2026.

ارتدت شايك فستاناً أسود بطول ميدي من مجموعة ربيع وصيف 2003 لدار الأزياء الإيطالية دولتشي أند غابانا، يتميز بتصميم يجمع بين البساطة الظاهرة والجرأة الحقيقية في تفاصيله الجانبية. الفستان مزين بأربطات متقاطعة تمتد على جانبي الجسم وتترك أجزاء من البشرة مكشوفة، وهي صيحة موضية من تلك الحقبة استوحت نمطاً يعود إلى موضة البونداج.

كان هذا التصميم من أبرز قطع المجموعة الأصلية، وارتدته العارضة البرازيلية جيزيل بوندشين على منصة العرض في ذلك الوقت. بعد أكثر من عقدين، أحيت شايك التصميم بتنسيق بسيط: حذاء أسود بكعب عالٍ، جوارب داكنة، وقلادة ضيقة لامعة حول العنق.

ظهرت العارضة الروسية أيضاً بإطلالة أرشيفية أخرى خلال فعاليات النهار في البندقية، اختارت لها سترة سوداء منحوتة وبنطالاً واسع بقصة رجالية من مجموعة خريف وشتاء 2015-2016 لدار جيفنشي.

جاء ظهور شايك في المهرجان بعد يومين من حضور الأرجنتينة جورجينا رودريغيز للسجادة الحمراء، في توقيت تزامن مع زواج رودريغيز من لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ارتبط سابقاً بشايك. اختارت كل منهما أسلوباً متباين العنوان: اعتمدت رودريغيز على بدلة كلاسيكية بلون كحلي مع مجوهرات فاخرة، بينما وقعت شايك على خيار أكثر جرأة وأنوثة.

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