جهاز تنمية المشروعات ينجز أول توريق بـ 1.383 مليار جنيه

وكالات /سما/

القاهرة/سما- حقّق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إنجازًا تمويليًا جديدًا بإطلاق أول عملية توريق لمحفظة تمويله، وذلك بالتعاون مع البنك التجاري الدولي – مصر. بلغت قيمة الإصدار الأول من البرنامج الثامن عشر لشركة كابيتال للتوريق 1.383 مليار جنيه مصري، في خطوة استهدفت تعزيز تنويع مصادر التمويل وضمان الاستدامة المالية للجهاز.

يندرج هذا الإصدار ضمن برنامج توريق ممتد لثلاث سنوات بإجمالي قيمة 5 مليارات جنيه مصري. استقطب الإصدار إقبالًا ملحوظًا من المستثمرين، مما يعكس الثقة في أداء محفظة التمويل والهيكل المالي الموضوع لعملية الإصدار.

تولى البنك التجاري الدولي – مصر أدوارًا متعددة في العملية، شاملة التنسيق العام وإدارة الإصدار وتعزيز الاكتتاب وحفظ الأوراق المالية، بما أسهم في استكمال الإصدار وفق أعلى المعايير المهنية.

أكد مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن العملية تتحقق ضمن تنفيذ استراتيجية الاستدامة المالية للجهاز للفترة 2025-2031. وأضاف: "تمثل هذه الخطوة توفيرًا لسيولة تمويلية مستدامة تتيح التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة، والوصول إلى عدد أكبر من رواد الأعمال والمشروعات في مختلف المحافظات."

أكد حسن كذلك أن الجهاز يواصل اعتماد أدوات تمويلية مبتكرة تواكب أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تنويع موارد التمويل وضمان استدامتها لدعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل إضافية.

قسّم الإصدار إلى شريحتين: الأولى بقيمة 987.6 مليون جنيه مع استحقاق 12 شهرًا وحصلت على تصنيف ائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني، والثانية بقيمة 395.6 مليون جنيه مع استحقاق 19 شهرًا وتصنيف ائتماني A، بناءً على قوة المحفظة والضمانات الائتمانية المقدمة.

قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر: "يمثل هذا الإصدار انطلاقة تاريخية، ويؤكد أن هذا التعاون سيستمر في ترسيخ الشراكة المستدامة، وقيادة المزيد من الإصدارات بما يعكس قوة التعاون وثقة السوق في نجاح الجهاز والبنك معًا."

شارك في الاكتتاب إلى جانب البنك التجاري الدولي بنك المصري الخليجي وشركة CIAM. تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي الاستشارات القانونية للصفقة، بينما قدمت شركة بيكر تيلي خدمات المراجعة المالية المعتمدة.

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