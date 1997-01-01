الاحصاء: معدلات الأمية بفلسطين الادنى في العالم

رام الله / سما /

عرّف منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) الشخص الأُمّي بأنه الشخص الذي لا يستطيع أن يقرأ ويكتب جملة بسيطة عن حياته اليومية.

وتعتبر معدلات الأُمية في فلسطين من أقل المعدلات في العالم (2.1% بين الأفراد 15 سنة فأكثر) للعام 2023، في حين بلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في دول غرب آسيا وشمال إفريقيا 19.0% في العام 2022 حسب بيانات معهد اليونسكو للإحصاء. وفي العام نفسه، بلغ معدل الأمية عالمياً بين الأفراد 15 سنة فأكثر 13.0%.

تقلص الفجوة في معدلات الأمية بين الذكور والإناث

بلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في الضفة الغربية %2.1 في العام 2025، بواقع 1.0% بين الذكور مقارنة مع 3.2% بين الإناث للعام نفسه، في حين كان معدل الأمية بين الذكور 15 سنة فأكثر في الضفة الغربية 7.3% في العام 1997، مقارنة مع 21.1% بين الإناث للفئة العمرية نفسها والعام نفسه.

18 فرداً أُميّاً وأُميّة من بين كل 100 فرد من كبار السن

يتفاوت توزيع الأُميين في الضفة الغربية حسب فئات العمر؛ إذ سجّلت الفئة العمرية 65 سنة فأكثر أعلى نسبة للأمية، في حين سجلت الفئة العمرية (15-29 سنة) أدنى نسبة لهم، وبلغ معدل الأمية بين كبار السن 65 سنة فأكثر 17.5% في العام 2025، وبلغ 2.0% للفئة العمرية (45-64 سنة)، و0.9% للفئة العمرية (30-44 سنة)، في حين بلغ هذا المعدل بين الشباب (15-29 سنة) 0.8% للعام نفسه.

سجلت التجمعات الريفية أعلى نسبة للأمية

بلغ معدل الأمية في التجمعات الريفية في الضفة الغربية 2.3%، و2.1% في التجمعات الحضرية، و1.6% في المخيمات في العام 2025.

واقع التعليم والأمية في قطاع غزة بين مسيرة الإنجاز وتداعيات العدوان

تعذّر جمع بيانات الأمية للعامين 2024، و2025 في قطاع غزة بسبب العدوان المستمر على القطاع، في حين أن بيانات الفترة 1997-2023 أشارت إلى انخفاض كبير في معدل الأمية في قطاع غزة خلال تلك الفترة؛ إذ انخفض معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر من 13.7% إلى 1.9% في العام 2023. وعلى الرغم من أن التعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان الممنوحة للجميع بموجب المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإنّ القصف المستمر والغارات العنيفة على قطاع غزة أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية التحتية للمدارس والجامعات، حيث تم تدمير أكثر من 179 مدرسة حكومية بالكامل منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023 وحتى الأول من أيلول 2026، وتعرضت أكثر من 105 مدارس تابعة لوكالة الغوث إلى القصف والتخريب.

وبلغ عدد الشهداء من الطلبة الملتحقين بالمدارس أكثر من 19,169 شهيداً/ة في قطاع غزة، في حين أصيب أكثر من 28,571 طالباً/ة بجروح، كما أسفر العدوان عن تدمير أكثر من 63 مبنى تابعاً للجامعات بشكل كامل. ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي، بلغ عدد الشهداء من الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي أكثر من 1,386 شهيداً/ة، في حين أصيب أكثر من 3,082 طالباً/ة وطالبة. وحتى الآن، لا تتوفر معلومات حول عدد الطلبة الجامعيين الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العمليات البرية في مختلف مناطق قطاع غزة.