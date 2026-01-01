فولتيماده ينتقل معاراً إلى يوفنتوس من نيوكاسل

وكالات /سما/

روما/سما- أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، يوم الثلاثاء 1 سبتمبر/أيلول، عن انضمام المهاجم الألماني نيك فولتيماده قادماً من نيوكاسل الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الكروي الحالي في 30 يونيو 2027.

نشر فريق «السيدة العجوز»، بطل الدوري الإيطالي 36 مرة، الخبر عبر حسابه الرسمي على موقع إكس، معلناً: «ينضم لاعب جديد إلى التشكيلة المتاحة للمدرب لوتشانو سباليتي هذا الموسم. انتقل نيك فولتيماده من نيوكاسل إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2027. أهلاً بك في يوفنتوس، نراك في الملعب».

يأتي الانتقال بعد تراجع أداء فولتيماده مع نيوكاسل، حيث أحرز 11 هدفاً وقدم 6 تمريرات حاسمة في 53 مباراة بمختلف المسابقات، بعد قدومه من شتوتغارت الألماني صيف العام الماضي بـ 75 مليون يورو، حيث سجل 18 هدفاً و3 تمريرات في 36 مباراة وساهم في تتويج فريقه بكأس ألمانيا.

المهاجم الدولي ذو الـ 12 مباراة دولية و4 أهداف لم يرقَ إلى مستوى التوقعات مع ناديه الإنجليزي السابق، مما دفع يوفنتوس إلى محاولة استعادة نجاحه من خلال الإعارة.

يسعى يوفنتوس إلى معالجة أزمته الهجومية بعد رحيل المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش إلى بشيكتاش التركي، والكندي جوناثان ديفيد (82 مباراة دولية و42 هدفاً) إلى أتلتيكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. يأمل النادي أن يجد الحل مع فولتيماده والمهاجم الفرنسي الجديد راندال كولو مواني.

واستهل يوفنتوس موسمه بنتيجتي فوز في الدوري الإيطالي، حقق الأولى على فروزينوني بهدف دون رد في الجولة الافتتاحية، وتغلب على بارما 2-0 في المرحلة الثانية يوم الأحد. وزعت أهداف النادي الثلاثة بين المدافع البرازيلي بريمر والجناح الأرجنتيني نيكولاس غونزاليز ولاعب الوسط الهولندي تون كوبماينرز.

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