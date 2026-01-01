  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كرة أوروبية

خبر : فولتيماده ينتقل معاراً إلى يوفنتوس من نيوكاسل

الثلاثاء 08 سبتمبر 2026 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فولتيماده ينتقل معاراً إلى يوفنتوس من نيوكاسل



وكالات /سما/

روما/سما- أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، يوم الثلاثاء 1 سبتمبر/أيلول، عن انضمام المهاجم الألماني نيك فولتيماده قادماً من نيوكاسل الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الكروي الحالي في 30 يونيو 2027.

نشر فريق «السيدة العجوز»، بطل الدوري الإيطالي 36 مرة، الخبر عبر حسابه الرسمي على موقع إكس، معلناً: «ينضم لاعب جديد إلى التشكيلة المتاحة للمدرب لوتشانو سباليتي هذا الموسم. انتقل نيك فولتيماده من نيوكاسل إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2027. أهلاً بك في يوفنتوس، نراك في الملعب».

يأتي الانتقال بعد تراجع أداء فولتيماده مع نيوكاسل، حيث أحرز 11 هدفاً وقدم 6 تمريرات حاسمة في 53 مباراة بمختلف المسابقات، بعد قدومه من شتوتغارت الألماني صيف العام الماضي بـ 75 مليون يورو، حيث سجل 18 هدفاً و3 تمريرات في 36 مباراة وساهم في تتويج فريقه بكأس ألمانيا.

المهاجم الدولي ذو الـ 12 مباراة دولية و4 أهداف لم يرقَ إلى مستوى التوقعات مع ناديه الإنجليزي السابق، مما دفع يوفنتوس إلى محاولة استعادة نجاحه من خلال الإعارة.

يسعى يوفنتوس إلى معالجة أزمته الهجومية بعد رحيل المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش إلى بشيكتاش التركي، والكندي جوناثان ديفيد (82 مباراة دولية و42 هدفاً) إلى أتلتيكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. يأمل النادي أن يجد الحل مع فولتيماده والمهاجم الفرنسي الجديد راندال كولو مواني.

واستهل يوفنتوس موسمه بنتيجتي فوز في الدوري الإيطالي، حقق الأولى على فروزينوني بهدف دون رد في الجولة الافتتاحية، وتغلب على بارما 2-0 في المرحلة الثانية يوم الأحد. وزعت أهداف النادي الثلاثة بين المدافع البرازيلي بريمر والجناح الأرجنتيني نيكولاس غونزاليز ولاعب الوسط الهولندي تون كوبماينرز.

اقرأ أيضًا:

#نيك فولتيماده #يوفنتوس #نيوكاسل #الدوري الإيطالي #كرة القدم #انتقالات رياضية #المهاجمون #الدوري الإنجليزي #الكالتشيو #2026

الأكثر قراءة اليوم

وزير الجيش الإسرائيلي يهدد بحرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية وقادة أجهزتها الأمنية

أونروا تدق ناقوس الخطر: دون دعم إضافي سنُجبر على اتخاذ إجراءات قاسية تهدد ملايين اللاجئين

انتخابات إسرائيل 2026.. نتنياهو في سباق مفتوح وآيزنكوت يقترب من قلب المعادلة

حفل عقد قران بمسجد الفتاح العليم يشعل منصات التواصل.. موسيقى ورقص تثير جدلًا حول قدسية المساجس

تحذير عسكري إسرائيلي: تصريحات كاتس حول تدمير السلطة الفلسطينية تهدد بإشعال الضفة الغربية

محدث: جيش الاحتلال يعلن عن عملية واسعة "القبضة المشتركة" في مخيمي عناتا وشعفاط

شهيدان احدهما طفل متأثران بجراحهما واصابة ثلاثة صيادين بغزة

الأخبار الرئيسية

هآرتس: تحذيرات إماراتية سبقت هجوم 7 أكتوبر.. ونتنياهو ينفي: "كذبة كاملة"

وزير الخارجية البريطاني يعلن "إعادة ضبط" السياسة تجاه إسرائيل

رئيس الشاباك الأسبق: إسرائيل تنتصر في المعارك لكنها تخسر الحرب وتسير نحو “نهاية المشروع الصهيوني” بسرعة كبيرة

اغتيال شاب بعد محاصرة منزله وقصفه بقذائف «أنيرجا» في عقربا جنوب نابلس

الاحتلال يواصل خروقاته .. شهيدان وإصابات وقصف إسرائيلي في مناطق متفرقة بغزة