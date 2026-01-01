فينيسيا.. زوايا خفية للتصوير بعيداً عن الزحام

وكالات /سما/

تُعرّف مدينة فينيسيا الإيطالية بأنها إحدى أكثر الوجهات السياحية سحراً وتفرداً عالمياً، حيث تمزج بين المعمار العريق والقنوات المائية الهادئة والشوارع الضيقة المليئة بالتفاصيل الجميلة. لكن بعيداً عن المعالم الشهيرة والمكتظة بالسياح، تختبئ في أرجائها عشرات الزوايا والأماكن التي توفر فرصاً لا تُقدّر بثمن للمصورين والزوار الراغبين في التقاط لحظات فريدة وصور استثنائية.

تحتل مكتبة آكوا ألتا مكاناً خاصاً بين معالم فينيسيا السياحية، إذ اكتسبت سمعة عالمية كـ«أجمل مكتبة لبيع الكتب في العالم». يعني اسمها الإيطالي «المياه المرتفعة»، وهي تجسد روح المدينة العائمة بطريقة فريدة لا مثيل لها. تتميز المكتبة بتصميمها الإبداعي الذي يجمع بين الكتب والمياه والتراث البندقي، فالكتب تُرص داخل قوارب الجندول التقليدية، والأرفف مصنوعة من هياكل قوارب قديمة، ما يخلق أجواءً ساحرة في كل زاوية. على الجدران المزينة بالكتب القديمة والدرج المصنوع من مجلدات لم تعد مستخدمة، يجد المصور خلفيات مثالية لصوره. كما يوجد باب يفتح مباشرة على إحدى القنوات، يتيح للزائر الجلوس داخل جندول والتقاط صور مباشرة من المياه، مما يضيف بُعداً سحرياً إضافياً للتجربة.

جسر أكاديميا، الواقع في حي دورسودورو، يشكل نقطة عبور مهمة فوق القناة الكبرى، لكنه يقدم أكثر من ذلك بكثير. يربط الجسر بين حي سان ماركو الحيوي ومركز أكاديميا الفني، ويتمتع بميزة نسبية من الهدوء والسكينة مقارنة بالجسور الأخرى الأكثر ازدحاماً. من موقعه المرتفع، ينعم الزائر بإطلالات حالمة على كنيسة سانتا ماريا ديلا سالوتي وقوارب الجندول وهي تنساب فوق المياه، والمباني المعمارية الساحرة على جانبي القناة، كل بتفاصيلها الفريدة والمميزة. لا سيما عند غروب الشمس، حين تكتسي المدينة والقناة بألوان ذهبية دافئة تجعل الصور تتمتع بسحر خاص لا ينسى.

على بُعد نحو 40 دقيقة بالقارب من فينيسيا، تقع جزيرة بورانو، التي تشتهر بمنازلها الملونة بألوان زاهية وشوارعها الهادئة ذات الطابع المعماري المميز. تتيح الأزقة الضيقة والقنوات الهادئة فرصاً لا حصر لها لالتقاط صور متنوعة، خاصة في الصباح الباكر حين تنعكس ألوان المنازل على سطح المياه لتشكل مشهداً ساحراً. تزين الجسور نقاط مثالية لالتقاط صور الشوارع الملونة، والاستكشاف الأعمق للأزقة الأقل شهرة يكشف تفاصيل جميلة: صناديق الزهور على النوافذ والأبواب المزينة بزخارف دقيقة والملابس المعلقة لتجفيفها. للهروب من الزحام السياحي، يُنصح بالوصول بأول قارب في حوالي الساعة 6 أو 7 صباحاً، حين يكون السكان المحليون فقط يفتحون متاجرهم، مما يوفر فرصة ذهبية لالتقاط الصور الصافية بدون ظهور الحشود.

قصر كونتاريني ديل بوفولو يكمن في قلب أزقة فينيسيا الضيقة كجوهرة معمارية ساحرة. يشتهر القصر بدرجه الحلزوني الفريد المعروف باسم «بوفولو»، وهو تحفة من عمارة عصر النهضة يعود تاريخه إلى قرون خلت. لكن ما يجعله مميزاً للمصورين هو الإطلالة من أعلى المبنى التي تكشف أسطح فينيسيا والمعالم الشهيرة من زاوية مرتفعة وفريدة. النقطة المشاهدة العالية تسمح بالتقاط صور استثنائية، حيث تشكل مدينة فينيسيا بكل سحرها خلفية مثالية لا تُقدر بثمن.

من بين مئات الجسور الموزعة على فينيسيا، يبرز جسر بونتي ديل ديافولو بسحره وجاذبيته الخاصة للمصورين. المباني الملونة المحيطة به وقوارب الجندول على طول القناة تجسد روح فينيسيا الأصيلة والجواهر الخفية فيها. الزيارة المثالية تكون عند شروق الشمس، حين يكون الجسر هادئاً وخالياً تقريباً، ما يضمن صوراً صافية بدون ازدحام. ضوء الصباح يتسلل بين المباني ليشكل ظلالاً ناعمة وتدرجات ذهبية دافئة على المشهد، مما يضفي على الصور سحراً وجمالاً استثنائياً.

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