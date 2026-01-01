باميلا أندرسون تتسلم جائزة الشجاعة من أمفار بإطلالة طبيعية

وكالات /سما/

فينيسيا/سما- تسلّمت النجمة العالمية باميلا أندرسون، البالغة من العمر 59 عاماً، جائزة "الشجاعة المرموقة من أمفار" في حفل أمفار فينيسيا السنوي المقام على هامش فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي في نسختها الـ 83، الذي استمر من 2 إلى 12 سبتمبر/أيلول.

حضرت الحفل الخيري، الذي يهدف إلى جمع التبرعات لدعم مرضى نقص المناعة البشرية، نخبة من النجوم والمشاهير. ظهرت أندرسون متألقة بفستان برتقالي مبهر، مرتدية أقراطاً صغيرة، مع شعر أشقر بلاتيني مصفف في قصة بوب مموجة بنعومة.

اختارت النجمة مكياجاً بسيطاً جداً أو تركت وجهها خالياً منه تماماً، مما أظهر ملامح بشرتها الطبيعية ونمشها بوضوح. جاء هذا الظهور استمراراً لفلسفتها الجمالية التي باتت معروفة بين الأوساط الفنية منذ سنوات.

يعكس هذا الاختيار مسيرة تحول جمالية بدأت عام 2023 حين ظهرت أندرسون بدون مكياج في أسبوع الموضة بباريس، فنالت إشادة واسعة من الحضور. أوضحت حينها أنها بدأت تشعر بعدم الارتياح تجاه معايير الجمال غير الواقعية المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أكدت أندرسون أن موقفها لا ينطوي على معارضة المكياج، بل على التركيز على الشعور بالراحة والثقة. وأفادت أن إشراقة بشرتها تستمد من الترطيب المنتظم واستخدام جهاز ترطيب الهواء ورذاذ ماء الورد كتونر منعش.

يمتد أسلوب حياة أندرسون الصحي إلى ما يتجاوز روتينها الجمالي. فهي نباتية منذ سنوات، وتزرع جزءاً كبيراً من طعامها بنفسها في حديقة خضروات واسعة بمنزلها في جزيرة فانكوفر الكندية. تحافظ على نشاطها من خلال المشي والبستنة وركوب الدراجات، واصفة نفسها بأنها من محبي الحياة الخارجية بدلاً من اتباع نظام لياقة بدنية معقد.

شهد الحفل حضور عدد من نجوم هوليوود منهم أورلاندو بلوم والمخرج تايكا وايتيتي الذي ظهر بدلة كريمية. كما حضرت المغنية ميمي ويب بفستان فضي مرصع بتفاصيل لامعة، والمغنية بيبي ريكسا بفستان دانتيل أسود جريء.

تشارك أندرسون حالياً في مهرجان فينيسيا بأحدث أفلامها "Place to Be"، المقرر عرضه خارج المسابقة الرسمية في 9 سبتمبر، وتجسد فيه دوراً إلى جانب وايتيتي والممثلة إلين بورستين من إخراج كورنيل موندروتشو.

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