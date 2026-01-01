رئيس الشاباك الأسبق: إسرائيل تنتصر في المعارك لكنها تخسر الحرب وتسير نحو “نهاية المشروع الصهيوني” بسرعة كبيرة

القدس المحتلة/سما/

أعرب عامي أيالون، الذي تولى أعلى مناصب الأمن في إسرائيل، عن قناعته بأن إسرائيل انتصرت عسكريا على جبهات متعددة، لكنها فشلت في تحقيق “أهداف الحرب الاستراتيجية”.

وأكد أيالون، الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والقائد السابق للبحرية الإسرائيلية، عن تقييم استراتيجي قاس لحرب إسرائيل متعددة الجبهات، حيث قال: “إسرائيل تنتصر في المعارك، لكنها تخسر الحرب”.

وأوضح أيالون خلال مقابلة في برنامج “غوينغ أندرغراوند” على موقع “رامبل” أن الجيش الإسرائيلي حقق إنجازات ميدانية استثنائية ضد حماس وحزب الله وإيران، لكن هذه الانتصارات التكتيكية لا تعادل النصر في الحرب الشاملة، مشيرا إلى أن “حماس وحزب الله لم يتم تفكيكهما” وأنهما لا يزالان يشكلان تهديدا استراتيجيا رغم الخسائر الفادحة التي تكبداها.

وذهب أيالون، الذي يوصف بأنه أحد أبرز المسؤولين الأمنيين السابقين الذين يتحدثون بصراحة عن مكامن الخلل، إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب هدف سياسي للحرب، مما يحولها إلى غاية في حد ذاتها بدلا من كونها وسيلة لتحقيق واقع أفضل. وقال: “الحرب بلا هدف سياسي لا تنتهي بالنصر”.

وتحدث أيالون عن أبعاد أعمق لهذه الهزيمة، محذرا من أن إسرائيل تفقد معركة الأفكار والشرعية الدولية، مشيرا إلى أن الحرب تخاض اليوم في بُعدين: الميدان العسكري، وساحة الأفكار والإيديولوجيا، وأن القوة العسكرية وحدها لا يمكنها هزيمة فكرة أو إيديولوجيا، ولذلك فإن استمرار الحرب دون تقديم أفق سياسي للفلسطينيين يعني أن إسرائيل تسير نحو “نهاية المشروع الصهيوني” حسب تعبيره.

وجاءت تصريحات أيالون في وقت تشير فيه المؤشرات الميدانية والسياسية إلى تعقيد المشهد الإسرائيلي، حيث يتزايد الانتقاد الداخلي للحكومة الإسرائيلية بسبب غياب رؤية واضحة لليوم التالي في غزة ولبنان.