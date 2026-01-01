دودج دورانجو 2027 بلون جديد غامق.. "After Dark" يضيف لمسة شراسة

وكالات /سما/

أعلنت شركة دودج الأمريكية عن إطلاق لون خارجي جديد لسيارتها الرياضية العائلية ثلاثية الصفوف دورانجو في موديل 2027، حاملاً اسم "After Dark"، وهو طلاء أزرق داكن ميتالك متقدم يُعزّز من تميز المركبة ويرفع مستويات شراسة مظهرها.

يتميز الطلاء الجديد بخاصية بصرية فريدة تُكسبه مظهراً متعدد الأوجه؛ فعندما تتعرض السيارة لأشعة الشمس المباشرة، تظهر الحبيبات الميتالك اللامعة بوضوح ليمنح الهيكل الخارجي بريقاً جذاباً وملفتاً، بينما يتحول الطلاء إلى درجة زرقاء داكنة وعميقة ومليئة بالغموض خلال ساعات الغروب والليل. ويبلغ السعر الإضافي للطلاء حوالي 595 دولاراً أمريكياً، أي ما يعادل تقريباً 2,231 ريالاً سعودياً.

يُعتبر هذا اللون الإضافة التاسعة إلى قائمة الخيارات اللونية المتاحة لطرازات دورانجو المزودة بمحركات هيمي V8 القوية. وقد وسّعت دودج توفّر هذا الخيار عبر كامل أسطول دورانجو بمحركات هيمي، وليس على فئة محددة منها فقط، مما يمنح العملاء مرونة أكبر في اختيار تكوينهم المفضل. ينضم "After Dark" إلى سلسلة ألوان جريئة أخرى تشمل Redeye وB5 Blue وDestroyer Grey وGreen Machine وNight Moves وPitch Black وRed Oxide وWhite Knuckle.

لم تشهد دورانجو 2027 تحديثات ميكانيكية جذرية، بل استمرت في الحفاظ على محركات V8 الثمينة التي ظلت تمنحها قوتها وصفاتها الأداء المميزة. وقد اختارت دودج استراتيجية التطور التدريجي من خلال تعزيز خيارات التخصيص والألوان الجريئة بدلاً من إعادة بناء السيارة من الصفر. وتستمر هذه النسخة من دورانجو في اعتماد منصتها التي انطلقت عام 2011، غير أن إقبال الجماهير على السيارة لا يزال قوياً.

صرّح مات مكالير، الرئيس التنفيذي لعلامة دودج، قائلاً: "عملاء دودج لا يحبون الذوبان في الزحام، وكذلك سياراتهم ترى هذا الشغف في كل مكان، واللون الجديد After Dark بالإضافة إلى الخيارات الجديدة مثل الخطوط المزدوجة المظللة يمنح عشاق دودج طرقاً أكثر لبناء سيارة ذات شخصية هجومية فارقة على الطريق". وأشار إلى أن فئة Jailbreak المتخصصة في التعديلات الفائقة استفادت من هذا اللون الجديد لتوسيع خيارات التخصيص المتاحة، حتى بلغت المزيجات الممكنة للعملاء أكثر من 16 مليون خيار مختلف.

تعكس هذه الخطوة التزام دودج بتحديث سياراتها بشكل مستمر دون الخروج عن فلسفتها الأساسية. فالحفاظ على جيل دورانجو الحالي مع إضافة خيارات تخصيص وألوان جريئة ومثيرة مثل "After Dark" يوفر لعشاق محركات V8 بمختلف تصاريفها — سواء بناقل طبيعي أو مع مضخة سوبرتشارج — فرصاً طازجة وجذابة لتمييز سياراتهم العائلية الرياضية على الطرقات قليلاً، دون الحاجة إلى تعديلات ميكانيكية عميقة.