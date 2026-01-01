  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأرجنتين تلاحق شركة إسرائيلية قضائيا بسبب التنقيب في فوكلاند

الثلاثاء 08 سبتمبر 2026 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأرجنتين تلاحق شركة إسرائيلية قضائيا بسبب التنقيب في فوكلاند



القدس المحتلة / سما /

أعلنت الحكومة الأرجنتينية عزمها تقديم دعوى جنائية ضد شركة "نافيتاس بتروليوم" الإسرائيلية وفروع وشركاء ومسؤولين فيها، على خلفية أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في جزر فوكلاند، التي تطالب بوينس آيرس بالسيادة عليها.

وقالت الحكومة، برئاسة خافيير ميلي، إن الشركة انتهكت التشريعات الأرجنتينية من خلال تنفيذ أعمال استكشاف وتنقيب في الحوض الشمالي للجزر بموجب تراخيص منحتها السلطات البريطانية، وتعتبرها بوينس آيرس غير قانونية.

وتدير "نافيتاس"، المدرجة في بورصة تل أبيب، مشروع التنقيب البحري "سي لايون"، وتمتلك حصة تبلغ 65% فيه، فيما تسعى السلطات الأرجنتينية من خلال الإجراءات القضائية إلى وقف أعمال التنقيب والاستخراج في الحقل.

وجاء الإعلان بعد مرسوم أصدره ميلي لتشديد وتسريع العقوبات بحق الشركات والأفراد المشاركين في استخراج النفط من الجزر من دون موافقة أرجنتينية، وسط إجراءات إدارية وملفات عقابية تطال نحو 45 شركة وفردا مرتبطين بهذه الأنشطة.

ومن المقرر أن يقدم وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو الشكوى أمام القضاء الفيدرالي، في إطار مساعٍ لملاحقة المساهمين والممولين للمشروع وقطع مصادر تمويله.

وتزامنت الخطوة مع تصاعد التوتر بشأن وضع الجزر، عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب ألمح فيها إلى إمكانية مراجعة موقف واشنطن من قضية فوكلاند، فيما يستعد ميلي لتوجيه خطاب يؤكد فيه تمسك بلاده بما يعتبره مصالحها الحيوية في جزر "لاس مالفيناس".

وتعود الخلافات بين الأرجنتين وبريطانيا حول السيادة على الأرخبيل إلى عقود، وشهدت ذروتها خلال حرب عام 1982، فيما تعيد عمليات التنقيب عن النفط القضية إلى واجهة التوتر بين البلدين.

الأكثر قراءة اليوم

مصعب حسن يوسف يدعو لطرد المسلمين من أمريكا.. وسيناتور بارز يرد: التعصب لن ينتصر

وزير الجيش الإسرائيلي يهدد بحرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية وقادة أجهزتها الأمنية

أونروا تدق ناقوس الخطر: دون دعم إضافي سنُجبر على اتخاذ إجراءات قاسية تهدد ملايين اللاجئين

نجل بايدن: قد أترشح للرئاسة ومدمنو المخدرات قاعدتي الشعبية

انتخابات إسرائيل 2026.. نتنياهو في سباق مفتوح وآيزنكوت يقترب من قلب المعادلة

محكمة لاهاي تنظر في دعوى ضد ألمانيا بتهمة دعم "إبادة غزة"

حفل عقد قران بمسجد الفتاح العليم يشعل منصات التواصل.. موسيقى ورقص تثير جدلًا حول قدسية المساجس

الأخبار الرئيسية

رئيس الشاباك الأسبق: إسرائيل تنتصر في المعارك لكنها تخسر الحرب وتسير نحو “نهاية المشروع الصهيوني” بسرعة كبيرة

محدث: جيش الاحتلال يعلن عن عملية واسعة "القبضة المشتركة" في مخيمي عناتا وشعفاط

اغتيال شاب بعد محاصرة منزله وقصفه بقذائف «أنيرجا» في عقربا جنوب نابلس

بريطانيا تتجه لحظر منتجات المستوطنات وفرض عقوبات أوسع ودعوات اسرائيلية لطرد سفيرها

تحذير عسكري إسرائيلي: تصريحات كاتس حول تدمير السلطة الفلسطينية تهدد بإشعال الضفة الغربية