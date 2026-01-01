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اغتيال شاب بعد محاصرة منزله وقصفه بقذائف «أنيرجا» في عقربا جنوب نابلس

الثلاثاء 08 سبتمبر 2026 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اغتيال شاب بعد محاصرة منزله وقصفه بقذائف «أنيرجا» في عقربا جنوب نابلس



رام الله / سما /

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا صباح اليوم وذلك باستهداف منزله بقذائف "أنيرجا" في بلدة عقربا جنوب نابلس.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنزلا بعد ساعات من محاصرته بدعوى وجود شاب مطلوب لقوات الاحتلال بداخله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال حاصرت المنزل ووجهت نداءات إلى من بداخله لمغادرته فيما سُمع لاحقاً دوي إطلاق نار كثيف في محيط المنزل إلى جانب عدة انفجارات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال دفعت بجرافة عسكرية إلى المنطقة قبل أن تباشر بهدم المنزل بشكل كامل.

وبحسب رواية جيش الاحتلال فإن الشاب المحاصر داخل المنزل يدعى عبد الكريم بني جابر وتزعم قوات الاحتلال أنه مطلوب لديها وأنه رفض تسليم نفسه.

 

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