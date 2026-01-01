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إطلالات فاخرة بفينيسيا

خبر : نجمات عالميات يخطفن الأنظار بإطلالات براقة في حفل أمفار الخيري

الثلاثاء 08 سبتمبر 2026 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجمات عالميات يخطفن الأنظار بإطلالات براقة في حفل أمفار الخيري



وكالات /سما/

البندقية/سما- احتفل حفل أمفار الخيري السنوي بحضور نجمات عالميات برزن بإطلالات فاخرة وجريئة، خلال فعالية مدينة البندقية التي ينظمها مجلس الذهب العالمي على هامش مهرجان فينيسيا السينمائي، وتخصص أرباحها سنوياً لدعم مرضى نقص المناعة.

اختارت النجمة الألمانية ليوني هان فستاناً مخملياً أسود بقصة مستقيمة خالية من الأكمام، زينت صدره بقصة كات أوت تمتد من الكتف إلى الخصر، وأكملت الإطلالة بتسريحة طويلة ناعمة وسوار ماسي على قاعدة بلاتينية من علامة شوبارد الفاخرة.

بينما اختارت النجمة باميلا أندرسون فستاناً برتقالياً من الكريب الساتاني بقصة ستراب ليس بتصميم ضيق، نسقته مع وشاح من القماش ذاته. اعتمدت إطلالة بسيطة خالية من المجوهرات الماسية، مع تسريحة ريترو لشعرها الأشقر البلاتيني ووجه خالٍ من المساحيق الثقيلة.

من جهتها، اختارت النجمة كلوديا كاربنتييه فستاناً أحمر بدرجة الياقوتي من الموسلين، يلتف حول الكورسيه بطابع ستراب ليس ويتصل بتنورة ساتانية بقصة A Line مزودة بفتحة جانبية جريئة. أكملت الإطلالة بصندل ذهبي عالٍ ومجوهرات ماسية على قاعدة ذهب أصفر.

واختارت الفنانة ليلى بن خليفة فستاناً برغندياً من الساتان دوشيس منفذاً من الدانتيل المطرز بقصة ستراب ليس، ينسدل بتصميم مستقيم مع كاب من الخامة ذاتها. زينت الإطلالة بمجوهرات ماسية وكلاتش أحمر وصندل فضي أنيق.

وتألقت المدونة وسيدة الأعمال فرحانة بودي ونجمة مسلسل "دبي بلينغ" بفستان أصفر كريمي مصنوع من الشيفون والغيبور، بكورسيه من الأعلى وتنورة تلتف حول القوام وتنسدل بحرية مع ذيل نحو الخلف. اكتملت الإطلالة بمجوهرات ماسية وحقيبة كلاتش مرصعة بحبيبات كريستال وصندل شفاف من الـ PVC برقبة رفيعة وعالية.

واختارت النجمة سيمونا جكستايت لوناً أزرق سماوياً ساحراً بقصة أكتاف غير متجانسة مع حمالة عريضة وتصميم درابيه منسدل طويل، مزود بحزام ذهبي يضفي طابعاً إغريقياً على الزي. أكملت إطلالتها بمكياج ناعم وتسريحة نصف مرفوعة لإبراز ملامح وجهها.

وختمت النجمة جنتا بيكو قائمة الإطلالات البراقة بفستان ساتان أسود مخرم بالدانتيل، يتألف من توب بأكمام قصيرة وتنورة منسدلة مع ذيل قصير. زينت الإطلالة بمكياج قوي عند العيون وأقراط ماسية كبيرة، ورفعت شعرها بتسريحة شينيون منخفضة الارتفاع.

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