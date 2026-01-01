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تراث لبناني عريق

خبر : سباق الحمير العريق يحي التقليد الشعبي في جنوب لبنان

الثلاثاء 08 سبتمبر 2026 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سباق الحمير العريق يحي التقليد الشعبي في جنوب لبنان



وكالات /سما/

روم/سما- استعادت بلدة روم في جنوب لبنان واحدة من أعرق فعالياتها الشعبية، حيث أطلق السكان سباق الحمير التراثي الذي ظل متوقفًا خلال فترات الأزمات والحروب والجوائح، مجددين بذلك تقليدًا يمتد جذوره إلى عام 1964 ويشكل جزءًا من الذاكرة الجماعية للمجتمع المحلي.

تندرج الفعالية ضمن برنامج مهرجان الكرمة السنوي الذي تنظمه بلدية روم بالتعاون مع جهات محلية، وقد ولدت الفكرة من رغبة أهالي البلدة في خلق نشاط ترفيهي يجمع بين الحماس والمرح والمنافسة الودية. واختيرت الحمير كأبطال السباق بدلًا من الخيول، مما أضفى على المناسبة طابعًا فكاهيًا فريدًا وجعلها حديث التجمعات الشعبية.

احتضنت الفعالية أجواءً احتفالية مليئة بالحيوية، حيث عمّ الفرح أرجاء المكان برفقة الموسيقى التقليدية والرقص الشعبي وصرخات التشجيع المتصاعدة من الجماهير. وشارك السكان بحماس في مختلف جوانب الحدث، مما عكس الترابط الاجتماعي القوي في البلدة والتزام أهلها بالحفاظ على موروثهم الثقافي.

تأتي عودة السباق في ظرف اتسم بالتحديات الأمنية والعسكرية، إذ شهد جنوب لبنان في الفترة الأخيرة تصعيدًا عسكريًا متزايدًا وعمليات عسكرية متكررة على عدة مناطق، الأمر الذي أثّر بشكل مباشر على الحياة اليومية والأنشطة الاجتماعية والرياضية والترفيهية في المنطقة. وبرغم هذه الضغوط، أصرّ أهل روم على إحياء تراثهم والاحتفاء بهويتهم الشعبية كرسالة صمود واستمرار.

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