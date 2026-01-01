آيفون قابل للطي وأسعار مرتفعة.. أبل تفتتح فصلاً جديداً الأربعاء

وكالات /سما/

يتحضر عملاق التكنولوجيا الأمريكي أبل لمؤتمر هام الأربعاء 9 سبتمبر/أيلول 2026 الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، يحمل شعار «مفاجأة وتألق»، حيث يُتوقع الكشف عن منتجات تشكل تحولاً استراتيجياً في خط إنتاج الشركة، فيما ستكون هذه أول فعالية رئيسية للرئيس التنفيذي الجديد جون تيرنوس.

وتشير تسريبات متعددة من سلاسل التوريد إلى أن أبل ستتخذ خطوة جريئة بدخول سوق الهواتف القابلة للطي، بعد سنوات من المراقبة من الهامش. الجهاز المتوقع قد يُطلق عليه اسم «آيفون ألترا» على الرغم من عدم تأكيد الاسم رسمياً، وسيتميز بتصميم ينفتح مثل الكتاب: شاشة خارجية بنحو 5.5 بوصة للاستخدام اليومي وشاشة داخلية تبلغ قرابة 7.8 بوصة بنسبة 4:3. عند إغلاقه سيشبه جواز السفر بسمك حوالي 4.5 ملليمتر، بينما سيصل سمكه إلى ما بين 9 و9.5 ملليمتر عند الإغلاق.

ويجمع هيكل الجهاز بين معادن التيتانيوم والألمنيوم، مع تركيز خاص على المفصل الذي سيكون مصنوعاً من معدن مقاوم للانحناء وشاشة ذات أثر طي شبه غير مرئي. لكن هذا التصميم النحيف يفرض تنازلات: قد تستغني أبل عن نظام التعرف على الوجه Face ID وتعود لاستخدام مستشعر البصمة Touch ID داخل الزر الجانبي. كما قد يقتصر نظام التصوير على كاميرتين خلفيتين بدقة 48 ميغابكسل من دون عدسة التقريب التي تميز هواتف برو.

سيعمل الهاتف القابل للطي بمعالج A20 Pro بدقة نانومترين وذاكرة عشوائية بسعة 12 غيغابايت، مع نظام تبريد بغرفة بخار. وستضم البطارية، الموزعة على جانبي الجهاز، سعة إجمالية محتملة تتراوح بين 5400 و5800 مللي أمبير، وهي الأكبر في تاريخ آيفون. وسيدعم الجهاز الشحن المغناطيسي MagSafe واستخدام eSIM فقط إلى جانب مودم C2 من تطوير أبل.

لكن الاختبار الحقيقي لنجاح الجهاز لن يقتصر على جودة المفصل أو سلاسة الشاشة. سيتوقف على ما ستفعله أبل بالمساحة الإضافية الكبيرة، حيث تشير ملامح iOS 27 إلى دعم تشغيل تطبيقين جنباً إلى جنب مع إضافة أشرطة جانبية شبيهة بتلك في آيباد. الجهاز لن يعمل بنظام iPadOS لكنه سيقدم تجربة تقع في المنطقة الفاصلة بين الهاتف والجهاز اللوحي.

وتتوقع شركة TrendForce أن يبدأ سعر الهاتف القابل للطي بين 2099 و2299 دولاراً، بينما تضع تقديرات أخرى السعر عند حدود 2500 دولار، مع احتمال تجاوز النسخ الأعلى حاجز 3000 دولار. هذا يعادل نحو 7870 إلى 8620 ريالاً سعودياً قبل ضريبة القيمة المضافة. وضاعفت التقارير من المخاوف حول جاهزية الإنتاج، إذ نقلت عن مصادر في سلاسل التوريد أن الإنتاج لم يتجاوز بضع مئات من الأجهزة يومياً في أواخر أغسطس بسبب صعوبات في استواء الشاشة ومتانة المفصل.

إلى جانب الهاتف القابل للطي، ستكشف أبل عن آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس. التصميم العام سيبقى قريباً من جيل آيفون 17 برو مع خلفية أكثر تجانساً وتقليل الفرق البصري بين الزجاج والإطار. «الجزيرة الديناميكية» ستصبح أصغر لكن لن تختفي كلياً. كلا الهاتفين سيعملان بمعالج A20 Pro وشاشة LTPO+ أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

ستركز أبل على الكاميرا لإقناع المستخدمين بالترقية. التوقعات تشير إلى فتحة عدسة متغيرة ميكانيكياً للكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميغابكسل، تسمح بالتحكم في كمية الضوء ودرجة عزل الخلفية حسب المشهد. قد تستخدم الشركة أيضاً مستشعر تصوير ثلاثي الطبقات طورته سامسونغ لتحسين السرعة والمدى الديناميكي وتقليل التشويش. تتجه التسريبات إلى أربعة ألوان خيارات: الأزرق السماوي والكرزي الداكن والفضي والأسود.

وتشير تقديرات TrendForce إلى احتمال بدء سعر آيفون 18 برو بين 1249 و1299 دولاراً، وبرو ماكس بين 1349 و1399 دولاراً، أي زيادة تراوح بين 150 و200 دولار مقارنة بالجيل السابق، مدفوعة بارتفاع تكاليف المكونات.

وفي خطوة تنظيمية استراتيجية، تشير التقارير إلى أن أبل أجّلت إطلاق آيفون 18 العادي إلى ربيع 2027 ليصل مع آيفون 18e والجيل الثاني من آيفون Air. هذا سيجعل أشهر الخريف مخصصة لهواتف برو والجهاز القابل للطي، بينما تنتقل الفئات الأقل سعراً إلى الربيع. بدلاً من تقديم أربعة أو خمسة هواتف دفعة واحدة، ستمنح أبل كل فئة مساحة مستقلة والحفاظ على حضور آيفون في الأخبار والمتاجر طوال السنة.

ستعرض أبل أيضاً Apple Watch Series 12 و Apple Watch Ultra 4 بمعالج أسرع وتحسينات داخلية في الصحة واللياقة. من بين الميزات المختبرة تشغيل مستشعر نبض القلب بصورة مستمرة طوال اليوم. قد تعيد الشركة الهيكل الخزفي إلى Series 12 بخيارين، أبيض ورمادي داكن، بينما قد تحصل Ultra 4 على خدمات إضافية عبر الأقمار الاصطناعية مثل استخدام الخرائط وتبادل الصور في المناطق البعيدة.

ومن المتوقع ظهور AirPods 5 بنسختين: واحدة أساسية وأخرى تدعم العزل النشط للضوضاء. قد تصل السماعات الجديدة بشريحة صوتية محسّنة لتحسين جودة الصوت وتقليل زمن التأخير، لكن بدون كاميرات. أما سماعات AirPods المزودة بكاميرات، فلا يُنتظر إطلاقها الآن وتبدو ضمن خريطة منتجات 2027.

ربما يكون الكشف الأكثر أهمية جهازاً وسيطاً جديداً يُشار إليه مؤقتاً باسم HomePad أو HomePod Touch. ستكون عليه شاشة لمسية مربعة بقياس 6 إلى 7 بوصات مزودة بكاميرا لمكالمات FaceTime ومستشعرات لرصد وجود الأشخاص. قد يتوفر بنسختين: واحدة على قاعدة بمكبر صوت وأخرى تثبت على الجدار. سيكون الجهاز مركزاً للتحكم في الإضاءة والكاميرات والأقفال، لكنه سيشغّل التطبيقات والمحتوى وعرض الأدوات مع واجهة تتغير حسب الشخص أمامه. ستكون Siri AI في قلب التجربة، وهذا قد يؤثر على موعد الإطلاق الفعلي.

وستعلن أبل عن المواعيد النهائية لوصول iOS 27 و iPadOS 27 و watchOS 27 و tvOS 27 و visionOS 27 و macOS Golden Gate. قد تُطرح النسخ المرشحة النهائية للمطورين بعد المؤتمر، وتبدأ التحديثات العامة خلال الأسبوع التالي، ربما من 14 سبتمبر. ستكون نقطة لافتة كيفية تقديم الشركة Siri AI كرابط مشترك بين الهاتف والساعة والسماعات وأجهزة المنزل.

وقد تبدأ الطلبات المسبقة لآيفون 18 برو وبرو ماكس يوم السبت 12 سبتمبر، تليها المبيعات في 18 سبتمبر، فيما من المرجح أن يحصل الهاتف القابل للطي على جدول مختلف. ولا ينتظر أن تحصل أجهزة ماك أو آيباد على مساحة كبيرة، حيث التحديثات المتوقعة لـ MacBook Pro و iMac و آيباد ميني تبدو أقرب إلى أكتوبر أو نوفمبر/تشرين الثاني.

في النهاية، قصة المؤتمر الحقيقية تدور حول ثلاثة أسئلة جوهرية: هل تستطيع أبل دخول سوق الهواتف القابلة للطي متأخرة ثم إعادة تعريفه؟ هل يقبل المستخدم أسعاراً أعلى لتحسينات تبدو تدريجية؟ وهل تنجح أخيراً في تحويل الذكاء الاصطناعي إلى تجربة مترابطة تتجاوز شاشة الهاتف؟

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