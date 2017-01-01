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خبر : غريب يمدد عقده مع النصر حتى صيف 2028

الثلاثاء 08 سبتمبر 2026 06:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غريب يمدد عقده مع النصر حتى صيف 2028



وكالات /سما/

وقّع لاعب الجناح عبد الرحمن غريب عقدا جديدا مع فريق النصر الأول لكرة القدم يمتد حتى صيف 2028، وذلك بعد انتهاء التزامه السابق مع الفريق بختام الموسم الماضي.

وأتى التمديد في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، حيث وقّع اللاعب البالغ 29 عاما العقد لموسمين إضافيين برعاية المدير الرياضي للنصر سيماو كوتينيو والرئيس التنفيذي جوزيه سيميدو.

وأظهرت الصور التي نشرها المركز الإعلامي للنادي مساء الأحد توقيع الجناح على الوثيقة الجديدة في حضور قيادات الفريق.

حقق غريب مع النصر إنجازات محلية وإقليمية خلال فترة التزامه السابق، إذ توج مع الفريق بلقب الدوري في الموسم الماضي وكأس الملك سلمان للأندية العربية في انطلاقة موسم 2023-2024.

لعب الجناح أكثر من 130 مباراة رسمية برقم النصر، وسجل خلالها 20 هدفا وصنع 28 آخرين، مما يعكس تأثيره الإيجابي على مسار الفريق الهجومي.

انضم غريب إلى النصر صيف 2022 قادما من فريق الأهلي، الذي اكتشفه في فئاته السنية ورقاه إلى الفريق الأول خلال موسم 2017-2018.

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