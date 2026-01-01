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خبر : آيروفلوت تستهدف استقبال 108 طائرات إم إس 21 روسية بحلول 2032

الثلاثاء 08 سبتمبر 2026 06:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آيروفلوت تستهدف استقبال 108 طائرات إم إس 21 روسية بحلول 2032



وكالات /سما/

موسكو/سما- أعلن مدير شركة آيروفلوت الروسية للخطوط الجوية سيرغي ألكسندروفسكي عن خطة الشركة لاستقبال 108 طائرات من نوع إم إس 21 على مراحل متتالية حتى نهاية عام 2032.

وأوضح ألكسندروفسكي في تصريحات على هامش منتدى الشرق الاقتصادي يوم الأحد، أن الدفعة الأولى من الطائرات الجديدة مقررة للاستلام في الربع الأخير من عام 2027، بمعدل 8 طائرات في تلك الفترة. وتابع أن السنة اللاحقة ستشهد استقبال 10 طائرات إضافية في عام 2028.

ويشمل العقد الثاني توريدات مجموع قدره 90 طائرة، من المتوقع أن تبدأ من عام 2029 وتستمر حتى نهاية 2032. وأشار إلى أن شروط هذا العقد تمت الموافقة عليها، مع توقع التوقيع عليه قريبًا.

وأكد مدير الشركة أن برنامج تدريب الطيارين والمضيفات والفنيين المتخصصين للعمل على طائرات إم إس 21 سيبدأ عام 2027، مشيرًا إلى أن الشركة تسير وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه مع الجهات المنتجة للطائرات، وأن الطيارين الأوائل قد تم اختيارهم للبدء في التدريب.

وستُستخدم طائرات إم إس 21 في الخطوط الجوية قصيرة ومتوسطة المدى، بما فيها الرحلات بين موسكو وسان بطرسبورغ وبين موسكو ونيجني نوفغورود.

وتُعتبر إم إس 21 طائرة ركاب متوسطة المدى من الصنع الروسي، موجهة لتحل محل الطائرات القديمة من نوع تو 154 وتو 204 في السوق الروسية، كما تُنظر إليها كخيار بديل للطائرات الأجنبية الصنع.

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