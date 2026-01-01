الذكاء الاصطناعي يدخل صناعة الفيديوهات الترويجية.. هل يحقق الجاذبية التي يبحث عنها المشاهد؟

وكالات /سما/

تشهد صناعة الفيديوهات الترويجية، المعروفة بـ "البرومو"، تحولاً تقنياً متسارعاً مع دخول الذكاء الاصطناعي غرف الإنتاج، ما يطرح تساؤلات حادة حول قدرة هذه التقنية على إقناع المشاهدين بمتابعة المحتوى. شخصيات افتراضية بملامح إنسانية وأصوات متقنة الأداء بدأت تحل محل الممثلين والمخرجين التقليديين، لكن السؤال الذي يشغل الدوائر الإعلامية هو: هل تستطيع الآلة أن تُحدث شعوراً حقيقياً في نفس المشاهد؟

أثار انتشار هذه المقاطع المصنوعة رقمياً جدلاً واسعاً بين المتخصصين والجمهور. بعضهم يرى فيها تطوراً تقنياً لا غنى عنه يوسّع إمكانات الإنتاج، بينما يشعر آخرون أن هذه الفيديوهات تبدو مصطنعة وتفتقر إلى الحرارة الإنسانية التي تدفع الناس إلى التفاعل والمشاركة. المشهد يذكّر بثورات بصرية سابقة شهدتها الصناعة، مثل دخول الرسوم المتحركة والأنيميشن في التسعينات والألفينات، عندما بدت تلك التقنيات جديدة ومثيرة قبل أن تصبح معتادة.

يقول الدكتور سليم شريف، أستاذ علم النفس الإعلامي، إن الإنسان بطبيعته باحث عن الأصالة والمسة الإنسانية حتى وسط فيض المحتوى الذي تنتجه الآلات. الدماغ البشري، وفقاً لشريف، قادر على التمييز بوضوح بين العمل الذي يحمل جهداً إبداعياً وتجربة إنسانية، وبين المنتج الصناعي البحت. هذا التمييز ينبع من إدراك أن ما تنتجه الآلة يفتقر إلى الشعور والروح والفكر والتاريخ والأخلاق التي يحملها العمل البشري.

لكن شريف يلفت إلى أن رفض الجمهور للمحتوى الرقمي ليس حتمياً. على العكس، قد يكون الفضول محركاً قوياً للتفاعل معه. قد يتوقف المشاهد ليرى "ما أنتجته الآلة"، ثم يشارك المقطع مع الآخرين بدافع التعجب. غير أن الإعجاب بالمحتوى لا يعني وجود ارتباط عاطفي عميق به. الفرق، يشرحه بمثال من الفن: متلقٍ قد ينجذب إلى لوحة رسمت قبل مئة عام لأنها تحمل تاريخاً وتجربة وأصالة، حتى لو لم تكن الأكثر إبهاراً تقنياً. الإبهار البصري الذي يقدمه الذكاء الاصطناعي قد ينجح في جذب العين، لكنه لا يضمن بناء علاقة طويلة الأمد مع المشاهد.

من جهة أخرى، يقرّ شريف بأن الذكاء الاصطناعي يمتلك قدرة استثنائية على خلق مشاهد وسيناريوهات يصعب على المخرج تنفيذها حتى مع إمكانات أكبر الاستوديوهات. هذه القدرة تمنح أداة قوية لإثارة الفضول وقد تدفع المشاهد إلى متابعة المحتوى لساعات. الإنسان، وفقاً له، سيستمتع حتى لو كانت القصة غير حقيقية، بسبب طريقة السرد والمحتوى، خصوصاً عندما توظّف المؤثرات بطريقة تشده لمعرفة ما سيحدث بعد قليل. هنا، يصبح الذكاء الاصطناعي قادراً على اللعب على مشاعر الجمهور وتحويل الفضول إلى مشاهدة وتفاعل ومشاركة. لكن وراء هذه المتعة يبرز أثر نفسي آخر: المشاهد قد يظل محتفظاً بإدراك داخلي يردد معه أن "هذا ليس حقيقياً".

محمود جمعة، مخرج ومنتج إعلانات ترويجية بخبرة تتجاوز عشر سنوات، يرى أن صناعة البرومو تبدأ من الفكرة قبل أي أداة أو عنصر تنفيذي. السؤال الأساسي الذي يطرحه في البداية هو: "ما الذي أريد أن أقوله؟ وما الإحساس الذي أريد أن يصل إلى المشاهد؟ وما الذي سيجعله يتوقف ويرغب في معرفة المزيد؟" ثم تأتي الصورة والإيقاع والموسيقى والمونتاج لخدمة هذه الفكرة الأساسية.

يؤكد جمعة أن الذكاء الاصطناعي لم يغيّر هذا الأساس، بل "وسّع جداً مساحة التنفيذ"، إذ أصبح بالإمكان تجربة أفكار ومشاهد كان تنفيذها سابقاً يتطلب موارد إنتاجية ضخمة. الأهم أن التقنية "قلّلت المسافة بين الخيال والتنفيذ" وفتحت "مساحة كبيرة جداً للإبداع والتجريب". غير أن وفرة الإمكانات لا تعني أن كل ما ينتجه الذكاء الاصطناعي يخدم البرومو. دور المخرج الحقيقي يبدأ هنا: أي صورة من هذه الصور المبهرة تخدم الفكرة الأساسية؟ وأي صورة لها معنى داخل الحكاية؟ "الفكرة هي التي تحدد الأداة، وليس العكس"، كما يؤكد.

أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي، وفقاً لجمعة، يكون عندما يحتاج العمل إلى بناء عالم بصري مختلف، أو استعادة زمن أو مكان معين، أو تنفيذ مشهد يصعب إنتاجه بطرق تقليدية. أما في المشاهد التي تعتمد على أداء الإنسان، فقد تكون "نظرة أو رد فعل أو حركة بسيطة أو إحساس حقيقي" أكثر تأثيراً من صورة مصنوعة رقمياً. لا ينظر جمعة إلى التصوير التقليدي والذكاء الاصطناعي باعتبارهما في حالة منافسة، بل يرى أن الجمع بينهما قد يكون إحدى أهم المساحات الإبداعية حالياً.

الذكاء الاصطناعي، بحسب جمعة، قادر على إنتاج صور واقعية ومحاكاة المشاعر، لكن "هناك فرق بين أن تصنع صورة لشخص يبدو حزيناً، وبين أن تعرف لماذا يجب أن تؤثر هذه اللحظة في المشاهد". قوة البرومو قد تكمن أحياناً في "نظرة، أو لحظة صمت، أو تردد في الصوت، أو حتى ثانية إضافية" قبل الانتقال إلى اللقطة التالية. الآلة تستطيع أن تحاكي شكل الإحساس، لكن الإنسان هو من يمنح هذا الإحساس معناه الحقيقي.

بالنسبة لجمعة، البرومو الناجح "يعطي المشاهد ما يكفي ليشعر، ويخفي عنه ما يكفي ليسأل". الذكاء الاصطناعي قد ينجح في جذب الانتباه في اللحظات الأولى، لكن بعد الدهشة الأولية يحتاج المشاهد إلى فكرة أو إحساس أو قصة تبقيه مهتماً. السؤال الحقيقي، وفقاً له، ليس ما إذا كان البرومو قد صُنع بالذكاء الاصطناعي أو بالتصوير التقليدي، بل: "هل نجح البرومو في الوصول إلى المشاهد؟ وهل جعله يشعر بشيء؟" المنافسة الحقيقية لن تكون بين الإنسان والآلة، وإنما بين من "يمتلك الأداة فقط"، ومن "يمتلك رؤية ويعرف كيف يستخدم هذه الأداة ليحكي شيئاً يستحق المشاهدة".

قد تنجح الآلة في جذب عين المشاهد لثوان معدودة، لكن كسب اهتمامه الحقيقي يحتاج إلى ما هو أبعد من الإبهار البصري: فكرة تثير فضوله، وإحساس يترك أثراً في ذاكرته، وقصة تجعله يرغب في البقاء والمتابعة. وبينما تتسع قدرات الذكاء الاصطناعي على صناعة الصورة والمشهد، يبقى الإنسان هو من يقرر في النهاية إن كانت تلك الصورة تستحق أن تُشاهَد فعلاً.

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