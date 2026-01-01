هيفاء وهبي تسخر من سقوطها على المسرح بحفل الزفاف

وكالات /سما/

تعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لحادثة سقوط مفاجئة على المسرح أثناء أدائها في حفل زفاف سامر، نجل الفنانة اللبنانية جوليا بطرس والوزير إلياس بو صعب. إلا أن وهبي لم تسمح للموقف بأن يؤثر على أدائها، حيث استعادت توازنها بسرعة وواصلت تقديم فقرتها الغنائية وسط استجابة إيجابية من الحضور.

لم تعتبر هيفاء وهبي السقوط حادثة محرجة، بل قررت تحويله إلى لحظة طريفة بمشاركة مقطع الفيديو على حسابها في تيك توك. حقق المقطع أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 12 ساعة، مصحوباً بتعليق ساخر من النجمة قالت فيه: "واو.. وقعت بس وقعت في أيادٍ أمينة"، إشارة إلى الأشخاص الذين أسرعوا لمساعدتها على الفور.

أقيم حفل الزفاف في منزل عائلة بو صعب بمنطقة ضهور الشوير، وحضره أفراد عائلة العروسين وأصدقاؤهما إلى جانب نجوم من الفن والمجتمع. شارك الفنان أحمد سعد في الحفل بأداء غنائية، حيث قدم أغنية "إيه اليوم الحلو ده"، وسط ممازحات طريفة مع جوليا بطرس.