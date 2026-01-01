مازلت في السابعة عشر: اختبار DNA يقترب من كشف هوية تيومان الحقيقية

وكالات /سما/

تدخل أحداث الحلقة 15 من المسلسل التركي «مازلت في السابعة عشر» (Daha 17) منعطفًا درامياً حاسماً، حيث يتخذ بطل العمل آراس خطوة جديدة في رحلة بحثه عن شقيقه المفقود ديمير، بعدما بدأ يشك بقوة في أن تيومان قد يكون الشقيق الذي طالما انتظره.

وتزامنًا مع تصاعد الشكوك، يقرر آراس الانتقال من مرحلة التخمين إلى البحث العلمي بإجراء اختبار للحمض النووي بعد حصوله على عينة من دم تيومان. وتكشف الإعلانات الترويجية للحلقة أن هذا الاختبار قد يوفر إجابة حاسمة حول ما إذا كان تيومان بالفعل هو ديمير الذي يبحث عنه آراس منذ سنوات، لكنها لم تكشف النتيجة، مما يبقي السؤال الكبير معلقًا أمام المتابعين.

كل هذا التطور يحدث بعدما سمع آراس حديثًا سرياً لشيبنام يفتح أمامه احتمالًا لم يكن مستعداً له. يتحرك آراس لكن محاولاته تقابل بمقاومة من شيبنام وهاكان اللذين يسعيان بكل الطرق للحفاظ على الأسرار التي أخفياها لسنوات طويلة، وفي الوقت ذاته تبدأ دينيز هي الأخرى بالشك في احتمال أن يكون تيومان هو ديمير، لكن خوفها من الوقوع في فخ الأمل الكاذب مجددًا يجعلها أكثر حذراً.

تتعقد الأمور أكثر حين تتغير ديناميكيات العلاقات بين الشخصيات. تقترب ليلى من آراس في إحدى أضعف لحظاته، وللمرة الأولى يفتح لها قلبه ويتحدث بصراحة عن ديمير ومعنى وجوده في حياته. لكن آراس في الوقت ذاته يحاول إبعاد ليلى عن الخطر الذي يحيط به، قائلاً لها: «لأنني أخشى أننا لن نستطيع أن نكون سعداء في الوقت نفسه»، متخوفًا من أن تصبح رحلته للبحث عن شقيقه سبباً في خسارة حياة جديدة كان يبنيها معها.

من جانبها، تبدأ ليلى بالوصول إلى معلومات مهمة عن ماضي آراس قد تساعدها على فهم إصراره على البحث، غير أن تدخلها في هذه المنطقة الحساسة من حياته يثير عدم ارتياح آراس، خصوصًا أنه يعرف أن اقتراب ماضيه قد يضعها هي أيضاً في دائرة الخطر. يضيف هذا المسار توترًا جديداً على علاقتهما.

وعلى جبهة أخرى، تتصاعد المواجهة بين ليلى ودوغوكان بعدما تكتشف حقيقته وتقرر قطع التواصل معه. يأتي دوغوكان إلى المدرسة مطالباً إياها بالاعتذار، قبل أن تتحول اللحظة إلى مواجهة متوترة تتدخل فيها دينيز ثم تيومان، محولة المشادة إلى شجار كبير يتعرض خلاله تيومان للضرب، فيتدخل آراس لحمايته في لحظة تضيف طبقة جديدة إلى العلاقة الغامضة بين الاثنين وتعمق التساؤلات حول سبب ارتباط آراس به.

بينما تتطور العلاقة بين تيومان ودينيز بطريقة مختلفة، حيث يبدأ تيومان تدريجياً في التعلق بها من دون إدراك كامل لاتجاه مشاعره، وهو ما يعطي مساحة عاطفية وسط الأحداث الثقيلة والمعقدة التي تحيط بآراس وعائلته، خصوصًا أن دينيز نفسها أصبحت تحمل شكوكًا بشأن هوية تيومان الحقيقية.

وفي منحى آخر من أحداث الحلقة، يسبب تيومان في تغيير مسار الليل حين ينظم حفلة مفاجئة في المنزل، متداخلة فيها حسابات أفراد العائلة وتظهر مواقف جديدة بين الشخصيات. تلاحق دينيز آراس خلال هذه الفوضى لكنها تجد نفسها في أزمة لم تكن تتوقعها، بينما يواصل آراس بحثه عن الحقيقة في مكان أكثر خطورة.

يتوجه آراس إلى فيلا أكايا في الليلة ذاتها بعدما يقرر مواصلة بحثه بنفسه. وهناك يقف أمام باب قد يقوده إلى إجابة طال انتظارها، لكن ما خلفه قد يغير حياة جميع الشخصيات. تضع هذه اللحظة آراس في مواجهة مباشرة مع الأسرار التي حاولت شيبنام وهاكان إبقاءها بعيدة عنه، بينما يبقى الغموض حول ما سيجده داخل الفيلا.

تشير الملخصات الرسمية للحلقة إلى أن شيبنام وهاكان يستعدان لاتخاذ خطوات جديدة وخطيرة للحفاظ على أسرارهما بعيداً عن أعين الجميع، خصوصًا بعدما اقترب آراس أكثر من أي وقت مضى من الحقيقة من خلال المعلومات التي سمعها أو من خلال خطوة إجراء الاختبار.

حقق المسلسل «مازلت في السابعة عشر» انطلاقة استثنائية في تركيا، إذ سجلت حلقته الأولى 10.3 مليون مشاهدة خلال أول ثلاثة أيام من عرضها، وواصل العمل جذب الانتباه وتحقيق أرقام ملفتة منذ انطلاقه وسط تفاعل واسع من الجمهور. المسلسل من كتابة ريديفة زيرينير وإخراج إمري كاباكوشاك، ويُعرض مساء كل يوم أحد في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر قناة Kanal D التركية.