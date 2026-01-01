  1. الرئيسية
  2. الرياضة

انتقال رياضي

خبر : فينالدوم ينضم إلى الاتحاد السعودي لموسم واحد

الثلاثاء 08 سبتمبر 2026 05:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فينالدوم ينضم إلى الاتحاد السعودي لموسم واحد



وكالات /سما/

جدة/سما- أعلن نادي الاتحاد السعودي، مساء الاثنين، انضمام لاعب الوسط الهولندي جيورجينهو فينالدوم إلى صفوفه بعقد موسمي واحد ينتهي صيف 2027.

ينتقل فينالدوم من نادي الاتفاق السعودي، الذي لعب له منذ 2023، إلى "النمور" بعد ثلاث سنوات قضاها في الدوري السعودي للمحترفين، شارك خلالها في 96 مباراة وسجّل 36 هدفاً وقدّم 16 تمريرة حاسمة.

يتمتع فينالدوم البالغ من العمر 35 عاماً بسجل حافل في أوروبا، حيث مثّل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي، وحقق معها ألقاب دوري أبطال أوروبا والبريميرليغ والدوري الفرنسي.

على المستوى الدولي، خاض فينالدوم 96 مباراة مع منتخب هولندا، أحرز فيها 28 هدفاً وصنع 9 أهداف.

اقرأ أيضًا:

#جيورجينهو فينالدوم #نادي الاتحاد السعودي #الدوري السعودي للمحترفين #لاعبو الوسط #الانتقالات الرياضية #كرة القدم #السعودية #دوري روشن #ليفربول #باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة اليوم

مصعب حسن يوسف يدعو لطرد المسلمين من أمريكا.. وسيناتور بارز يرد: التعصب لن ينتصر

بعد المقاطعة .. انتخاب جبريل الرجوب أمينا لسر "فتح" بالإجماع

وزير الجيش الإسرائيلي يهدد بحرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية وقادة أجهزتها الأمنية

استطلاع: 7 مقاعد للقائمة المشتركة ومعسكر نتنياهو يتفوق للمرة الأولى على آيزنكوت

مزقوا جسد وفاء..خمسة شهداء وعشرات الإصابات في تصعيد إسرائيلي جديد بقطاع غزة

اسعار العملات والمعادن

محكمة لاهاي تنظر في دعوى ضد ألمانيا بتهمة دعم "إبادة غزة"

الأخبار الرئيسية

تحذير عسكري إسرائيلي: تصريحات كاتس حول تدمير السلطة الفلسطينية تهدد بإشعال الضفة الغربية

جيش الاحتلال يعلن عن عملية واسعة "القبضة المشتركة" في مخيمي عناتا وشعفاط قرب القدس المحتلة

انتخابات إسرائيل 2026.. نتنياهو في سباق مفتوح وآيزنكوت يقترب من قلب المعادلة

أونروا تدق ناقوس الخطر: دون دعم إضافي سنُجبر على اتخاذ إجراءات قاسية تهدد ملايين اللاجئين

ميلادينوف: سياسات إسرائيل تفاقم معاناة غزة وتؤخر مسار إعادة الإعمار