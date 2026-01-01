فينالدوم ينضم إلى الاتحاد السعودي لموسم واحد

وكالات /سما/

جدة/سما- أعلن نادي الاتحاد السعودي، مساء الاثنين، انضمام لاعب الوسط الهولندي جيورجينهو فينالدوم إلى صفوفه بعقد موسمي واحد ينتهي صيف 2027.

ينتقل فينالدوم من نادي الاتفاق السعودي، الذي لعب له منذ 2023، إلى "النمور" بعد ثلاث سنوات قضاها في الدوري السعودي للمحترفين، شارك خلالها في 96 مباراة وسجّل 36 هدفاً وقدّم 16 تمريرة حاسمة.

يتمتع فينالدوم البالغ من العمر 35 عاماً بسجل حافل في أوروبا، حيث مثّل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي، وحقق معها ألقاب دوري أبطال أوروبا والبريميرليغ والدوري الفرنسي.

على المستوى الدولي، خاض فينالدوم 96 مباراة مع منتخب هولندا، أحرز فيها 28 هدفاً وصنع 9 أهداف.

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