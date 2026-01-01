وفاة المصارع آندي ويليامز بعد إصابة في الحلبة بولاية بنسلفانيا

وكالات /سما/

بيتسبرغ/سما- توفي المصارع المحترف آندي ويليامز، المعروف برينج نيم "الجزار" (The Butcher)، عن 48 سنة بعد تعرضه لحالة صحية حادة خلال مباراة مصارعة في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا مساء الجمعة.

كان ويليامز يشارك في نزال ثنائي الفريق إلى جانب شريكه جيسي غيلمت ضمن فعاليات اتحاد "Enjoy Wrestling" عندما وقعت الحادثة. وبحسب تسجيلات الطوارئ التي نشرتها وسائل إعلامية، تعرض المصارع لإصابة حين اصطدم رأسه بعمود الحلبة قبل سقوطه بفترة قصيرة.

تدخل الأطباء الموجودون بالقرب من حلبة المباراة فورًا وبدأوا بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي حتى وصول فريق الإسعاف. ونقل ويليامز إلى المستشفى للعلاج، لكن مكتب الفحص الطبي في مقاطعة أليجيني أكد وفاته مساء السبت رغم جميع الجهود المبذولة لإنقاذه.

ألغى منظمو الحدث بقية فعاليات العرض المباشر عقب الحالة الطبية الطارئة. وأصدر اتحاد "All Elite Wrestling" (AEW)، الذي عمل معه ويليامز، تعازيه، موضحًا أن المصارع كان موسيقارًا متميزًا وشخصية محترمة في أوساط الصناعة.

ووجه اتحاد "Enjoy Wrestling" تحية مختصرة للمصارع الراحل بمقولة "بوتشر للأبد". ولم تحدد السلطات حتى الآن السبب الرسمي للوفاة، وتواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة.

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