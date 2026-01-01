انتخاب ياسر عباس نائباً لرئيس الاشتراكية الدولية

وكالات /سما/

اعتمدت هيئة رئاسة الاشتراكية الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المفوض العام للعلاقات الخارجية، ياسر عباس، نائباً لرئيس الاشتراكية الدولية عن منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

ويأتي قرار المنظمة الدولية، التي يترأسها رئيس وزراء إسبانيابيدرو سانشيز، في ذروة الاستعدادات لعقد الاجتماع السنوي لهيئة رئاستها بعد أسبوعين على هامش انعقاد الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتحضيرات الجارية لعقد مجلس الاشتراكية الدولية في العاصمة السنغالية داكار في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

يشار إلى أن منظمة الاشتراكية الدولية التي تتمتع حركة فتح فيها بعضوية كاملة هي أقدم وأكبر منظمة حزبية دولية، تأسست قبل 75 عاماً وتضم في عضويتها 140 حزباً ومنظمة سياسية من الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية والعمالية والاجتماعية الديمقراطية حول العالم، وتتمتع بثقل وحضور سياسي وازن وفاعل في رسم السياسات الدولية والتأثير فيها.