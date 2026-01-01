كابتن سوري يوثّق لحظات هبوط طائرته بين الغيوم فوق إيطاليا

وكالات /سما/

ستينتينو/سما- وثّق الكابتن الطيّار السوري خالد حنان، أثناء تحليقه على ارتفاع 4,500 متر، لحظات استثنائية من عملية هبوط طائرته في بلدة ستينتينو الإيطالية على سواحل البحر الأبيض المتوسط، مشاركاً متابعيه مشهداً لا يتسنى للكثيرين مشاهدته من هذا المنظور المميز.

قدّم حنان تسجيلاً مصوراً من داخل قمرة القيادة، ظهرت فيه لحظات الاقتراب من المدرج وسط ظروف طقس تتسم بوجود طبقات غيوم كثيفة. ففي المراحل الأولى من الهبوط، اختفت الرؤية تماماً عندما دخلت الطائرة كتلة من الغيوم البيضاء، مما جعل المشهد يُشبّه الحركة في فراغ مطلق. إلا أنه مع الاقتراب التدريجي من سطح الأرض، بدأت معالم المدرج تنكشف بشكل تدريجي أمام عينيّ الطيّار السوري.

يختلف معنى لحظة الهبوط بين الركاب والطيّارين اختلافاً جوهرياً. فالركاب ينظرون إليها فرصة للاستمتاع بمناظر التضاريس الجغرافية والأضواء الحضرية وجمال تشكيلات الغيوم والطبيعة من الأعلى. بينما يحمل نفس المشهد بالنسبة للطيّار دلالة احترافية مختلفة تماماً، إذ يتطلب منه متابعة دقيقة ومستمرة لجميع جوانب تشغيل الطائرة.

حرص حنان على الإشراف الدقيق على كل العناصر الحاسمة خلال الهبوط: بدءاً من أداء المحرّكات والأنظمة الإلكترونية، مروراً بتتبع حركة التيارات الهوائية، وانتهاءً برصد اتجاه المدرج. وحافظ على تواصل دائم مع برج مراقبة المطار لضمان تنفيذ العملية بسلام وأمان كامل.

استقبل متابعو حنان على منصات التواصل الاجتماعي اللقطات التي قدّمها بحماس واستحسان واسع. طالب عدد كبير منهم برؤية المزيد من المشاهد المماثلة التي تكشف عن جمال الكوكب ورؤيته من الأعالي، مما دفع الكابتن السوري إلى التفكير في مشاركة تجارب إضافية من رحلاته الجوية.

قال حنان في حوار مع موقع CNN بالعربية معلّقاً على تطوّر طرق التواصل بين الطيّارين والجمهور: "الحياة اليوم لم تعد كما كانت في السابق. ففي الماضي، كان الطيّار يكتفي بسرد الحكايات عن المشاهد التي يراها في السماء لمن حوله، بينما اليوم أصبح بالإمكان نقل هذه التجربة الحية للمتابعين، وجعلهم يشعرون بأنهم جزء من هذه الرحلة". وتعكس كلماته التحوّل الذي أحدثته وسائل التواصل الاجتماعي في طريقة مشاركة المهنيين لخبراتهم مع العالم.