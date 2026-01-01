متزلجو روسيا يحصدون 8 ميداليات من 12 في بطولة طوكيو

وكالات /سما/

طوكيو/سما- حقق المتزلجون الروس نتائج استثنائية في بطولة كينوشيتا جروب كاب التي اختتمت في طوكيو، بعدما حصدوا 8 ميداليات من إجمالي 12 ميدالية متاحة عبر مختلف منافسات البطولة.

أقيمت البطولة بين 4 و6 سبتمبر/أيلول الحالي، وتصنف ضمن سلسلة بطولات الاتحاد الدولي للتزلج الفني (ISU Challenger)، وشكلت أول مشاركة للمتزلجين الروس على مستوى الكبار في الموسم الجديد.

في منافسات فردي الرجال، توّج الروسي فلاديسلاف ديكيجي نفسه بالذهبية، فيما حقق زميله يفغيني سيميونينكو المركز الثالث وحصل على البرونزية.

أما في فئة فردي السيدات، فأحرزت الروسية ألكسندرا تروسوفا، الحائزة على ميدالية فضية أولمبية سابقة، المركز الثاني بنقاط بلغت 221.06. واستعادت تروسوفا عودتها القوية إلى المنافسات الدولية بعد انقطاع طويل، لتتوج اليابانية ماو شيمادا بالذهبية برصيد 231.32 نقطة.

في المركز الثالث جاءت نظيرتها الروسية آنا فرولوفا برصيد 207.86 نقطة، مما أزاح اليابانية آمي ناكاي، التي كانت متصدرة بعد البرنامج القصير، إلى المركز الرابع برصيد 207.72 نقطة.

وفي رقصات الجليد، حصل الثنائي الروسي فاسيليسا كاغانوفسكايا وماكسيم نيكراسوف على المركز الثاني (الفضية).

في التزلج الثنائي، تحكم الروس بمنصة التتويج بالكامل؛ فقادت الثنائية ألكسندرا بويكوفا ودميتري كوزلوفسكي إلى الذهبية، وجاء الثنائي يكاترينا تشيكماريفا وماتفي يانتشينكوف في المركز الثاني بالفضية، فيما نالت أناستاسيا موخورتوفا ودميتري يفغينييف البرونزية.

يشارك المتزلجون الروس حاليًا في منافسات الاتحاد الدولي للتزلج تحت وضع محايد، في ظل استمرار القيود الدولية المفروضة على مشاركتهم في المسابقات الدولية.

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