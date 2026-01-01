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اتهامات لنتنياهو بتقديم حساباته السياسية على أمن إسرائيل: البلاد بحاجة إلى قيادة أكثر مسؤولية

الإثنين 07 سبتمبر 2026 11:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتهامات لنتنياهو بتقديم حساباته السياسية على أمن إسرائيل: البلاد بحاجة إلى قيادة أكثر مسؤولية



القدس المحتلة/سما:

اتهم غادي آيزنكوت، المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الأول/أكتوبر، خصمه بتغليب مصالحه السياسية على أمن البلاد، وذلك خلال تجمع انتخابي الاثنين.
وكشف رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي أسماء مرشحي حزبه “ياشار” لانتخابات 27 تشرين الأول/اكتوبر، منتقدا رئيس الوزراء لتقاعسه عن أداء مسؤولياته منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، والذي يُعدّ الأكثر دموية في تاريخ الدولة العبرية.
وقال خلال تجمع انتخابي في مستوطنة روش هاعين “في مواجهة الشرخ العميق الذي وقع في 7 تشرين الأول/اكتوبر، والتحديات الجسيمة التي تواجه دولة إسرائيل، نحتاج إلى قيادة ترتقي إلى مستوى المسؤولية، وتعرف كيف توحد وتعيد مبادئ الصهيونية”.
وتوقع استطلاع رأي نشرته هيئة البث العامة “كان” الأحد، أن يفوز حزب “ياشار” بـ23 مقعدا في الانتخابات المقبلة، متقدما على حزب الليكود بزعامة بنيامين نتانياهو (20 مقعدا) من أصل 120 في الكنيست.

وقد تفوز أحزاب المعارضة بـ51 مقعدا، مقابل 52 مقعدا للأحزاب التي يُرجح أن تُشكّل ائتلافا مع الليكود.
وإذا لم يحصل أي ائتلاف على المقاعد الـ61 اللازمة لتحقيق الغالبية المطلقة في البرلمان، يمكن أن يشكل تحالفات مع أحزاب سياسية أخرى، لا سيما حزبين يضمان خصوصا مرشحين عربا، علما أن الاستطلاع توقع أن يفوزا بـ13 مقعدا.

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