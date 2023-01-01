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خطوة غير مسبوقة منذ 7 أكتوبر.. الاحتلال يسمح بعودة زيارات الصليب الأحمر للأسرى

الإثنين 07 سبتمبر 2026 11:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
خطوة غير مسبوقة منذ 7 أكتوبر.. الاحتلال يسمح بعودة زيارات الصليب الأحمر للأسرى



القدس المحتلة/سما/

بدأت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، الاستعداد لاستئناف زيارات ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وذلك للمرة الأولى منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ووفقاً للخطة، من المقرر أن تبدأ الزيارات خلال الأسبوع الجاري، وتحديداً يوم الأربعاء المقبل، ما لم تطرأ تغييرات في اللحظات الأخيرة.

كيف بدأت القضية؟

في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وقع وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمراً يحظر زيارات ممثلي الصليب الأحمر للأسرى في السجون، بذريعة وجود مخاوف أمنية.

وادعى جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أنه نقل إلى وزارة الجيش معلومات تفيد بأن ممثلي الصليب الأحمر ينقلون معلومات إلى الأسرى داخل السجون.

وبرر كاتس قراره بالقول إن "التقييمات التي عُرضت عليه تشير إلى أن الزيارات ستلحق ضرراً خطيراً بأمن الدولة".

تدخل المحكمة العليا

وفي مطلع حزيران/ يونيو الماضي، ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، بالإجماع، سياسة المنع الشامل لزيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الأمنيين المحتجزين في مرافق مصلحة السجون والجيش الإسرائيلي، وكذلك منع نقل المعلومات المتعلقة بهم.

وقالت المحكمة إن الحكومة لم تقدم أي أساس قانوني لقراراتها، رغم منحها فرصاً عديدة للقيام بذلك.

محاولات لتأجيل تنفيذ القرار

حاولت الحكومة الإسرائيلية تأجيل تنفيذ قرار المحكمة العليا القاضي باستئناف زيارات الصليب الأحمر للسجون إلى ما بعد الانتخابات.

وبعد نحو شهر من صدور القرار، أسقط الكنيست مشروع قانون قدمه حزب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وكان يهدف إلى تنظيم زيارات الصليب الأحمر.

ورفض أعضاء الأحزاب الحريدية دعم مشروع القانون، إلى حين إقرار قوانين الإعفاء من التجنيد العسكري.

وكان ممثلو اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد تلقوا بالفعل توجيهات بالتوجه إلى إسرائيل، ومن المتوقع، في حال عدم حدوث تغييرات في اللحظة الأخيرة، أن يبدأوا زيارات الأسرى في السجون يوم الأربعاء المقبل.

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