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جيش الاحتلال يعلن عن عملية واسعة "القبضة المشتركة" في مخيمي عناتا وشعفاط قرب القدس المحتلة

الإثنين 07 سبتمبر 2026 11:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن عن عملية واسعة "القبضة المشتركة" في مخيمي عناتا وشعفاط قرب القدس المحتلة



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال عن عملية عسكرية واسعة في مخيمي عناتا وشعفاط قرب القدس، تحت اسم عملية القبضة المشتركة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، بدأت العملية في أعقاب معلومات استخباراتية قال إنها تشير إلى استعداد مسلحين لتنفيذ هجمات خلال الأعياد الإسرائيلية.

وتشارك في العملية بحسب القناة 14 الإسرائيلية قوات كبيرة تنفذ مداهمات واقتحامات داخل المخيمين، فيما يُتوقع تنفيذ عمليات تفتيش واسعة لعدد من المواقع.

وقال الجيش إن العملية تهدف إلى إحباط ما وصفها "بالمخططات الإرهابية» وتحديد أماكن الأسلحة ومصادرتها، في إطار تصعيد العمليات العسكرية داخل المخيمات والمناطق المحيطة بالقدس.

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